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اقتصاد

«غرفة التجارة الدولية - الإمارات» تحصد لقب «نجمة اللجان الوطنية 2026»

«غرفة التجارة الدولية - الإمارات» تحصد لقب «نجمة اللجان الوطنية 2026»
2 يوليو 2026 17:38

 
باريس (الاتحاد)
حصدت غرفة التجارة الدولية - الإمارات، لقب «نجمة اللجان الوطنية 2026» من غرفة التجارة الدولية، فيما فازت ورشة عمل اللجان الوطنية الناشئة التي نظمتها الغرفة بجائزة المبادرة الرائدة Flagship Initiative Award، وذلك خلال فعاليات أسبوع «WeAreICCWeek» الذي أقيم في باريس، تقديراً لجهودها في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وبناء القدرات بين اللجان الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية حول العالم.
واعتبرت غرفة التجارة الدولية-الإمارات، أن هذا التكريم يعكس التزامها بدعم التعاون بين اللجان الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والمساهمة في بناء قدرات شبكة غرفة التجارة الدولية على المستوى العالمي.
وأفادت بأن ورشة عمل اللجان الوطنية الناشئة، التي استضافتها دبي، جمعت ممثلين عن 18 لجنة وطنية، بهدف تبادل أفضل الممارسات، وتعزيز الشراكات، ودعم نمو مجتمع غرفة التجارة الدولية.
وأعربت الغرفة، عن تقديرها للمقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية على هذا التكريم، وهنّأت اللجان الوطنية الثماني الأخرى الفائزة بلقب «نجمة اللجان الوطنية 2026».
وأكدت أن هذا الإنجاز يشكّل حافزاً لمواصلة إطلاق مبادرات نوعية تسهم في ربط مجتمع الأعمال، وتمكين اللجان الوطنية، وتعزيز صوت مجتمع الأعمال العالمي.

غرفة التجارة الدولية
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