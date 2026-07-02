مذكرة تعاون بين «دبي البحرية» و«رأس الخيمة للمواصلات»

دبي (الاتحاد)

وقّعت سلطة دبي البحرية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات، مذكرة تعاون لتعزيز التنسيق المشترك وتطوير آليات العمل في مجالات تنظيم الحركة والخدمات البحرية بين إمارتي دبي ورأس الخيمة، بما في ذلك تنظيم انتقال اليخوت وقوارب النزهة الأجنبية الزائرة.

تهدف المذكرة إلى توحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير القطاع البحري وتعزيز السياحة البحرية.

وقّع مذكرة التعاون من جانب سلطة دبي البحرية الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي للسلطة فيما وقّعها من جانب هيئة رأس الخيمة للمواصلات المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، وذلك بحضور سعادة الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

تأتي المذكرة في إطار التوجهات الاستراتيجية لحكومتي دبي ورأس الخيمة الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وترسيخ أطر التعاون الداعمة للتنمية الاقتصادية واللوجستية، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم حركة اليخوت الأجنبية الزائرة.

ويعمل الطرفان، بموجب المذكرة، على إعداد دليل إجرائي موحّد ينظم انتقال اليخوت الأجنبية الزائرة وقوارب النزهة الأجنبية بين الإمارتين، ويوضح أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، بما يشمل السلطات المختصة، والوكلاء البحريين، وملاك ومشغلي الوسائل البحرية وأطقمها، إضافة إلى ملاك المراسي السياحية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وتوحيدها.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، خلال حفل التوقيع إن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجهات البحرية في الدولة، وتطوير منظومة أكثر كفاءة ومرونة لتنظيم انتقال اليخوت الأجنبية الزائرة بين الإمارات، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود سلطة دبي البحرية المستمرة لتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات بحرية متطورة، وتعزيز تجربة ملاك اليخوت والزوار، بما يدعم المكانة الريادية لدبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية للسياحة البحرية.

وأضاف، أن سلطة دبي البحرية تعمل من خلال هذا التعاون على توحيد الإجراءات التشغيلية، وتعزيز التكامل الرقمي، وترسيخ الشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، ودعم نمو القطاع البحري، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الأزرق، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

من جانبه، أكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن توقيع مذكرة التعاون يجسد حرص الجانبين على ترسيخ الشراكة المؤسسية وتعزيز التكامل في تنظيم الحركة والخدمات البحرية، بما يسهم في توحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل انتقال اليخوت الأجنبية الزائرة بين إمارتي دبي ورأس الخيمة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتنص المذكرة على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات المنبثقة عنها، ووضع آليات للتنسيق المستمر بين الطرفين، بما يضمن التطبيق الفعال للإجراءات وتحقيق الأهداف المشتركة.



