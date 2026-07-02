«أبوظبي التجاري» يبدأ تغطية 3 شركات مدرجة تابعة لـ«أدنوك» ويمنحها توصية «شراء»



أبوظبي (الاتحاد)

بدأ بنك أبوظبي التجاري تغطية بحثية لأسهم ثلاث من الشركات المدرجة التابعة لمجموعة «أدنوك»، مانحاً توصية «الشراء» لكلٍ من «أدنوك للحفر» و«أدنوك للتوزيع» و«بروج».

وفي تقريره الخاص بقطاع الطاقة بعنوان «تميز أدنوك»، قال قسم الأبحاث في البنك إن أسهم الشركات الثلاث تتيح للمستثمرين فرصة استثمارية متميزة في مجموعة «أدنوك» التي تعد واحدة من أهم المنصات الاستراتيجية المتكاملة في قطاع الطاقة في العالم، والمدعومة بقوة الملف الائتماني السيادي لأبوظبي وببرنامج استثماري يمتد لعقود.

وحدّد بنك أبوظبي التجاري «القيمة العادلة» لأسهم الشركات الثلاث والتي تعادل السعر المستهدف وبلغت 7.00 دراهم لسهم «أدنوك للحفر»، و4.65 درهم لسهم «أدنوك للتوزيع»، و3 دراهم لسهم «بروج»، مشيراً إلى توقع إمكانية ارتفاع هذه الأسعار بما يصل إلى 20% و17% و18% على التوالي، أو ما يصل إلى 18% في المتوسط لأسهم الشركات الثلاث.

وأوضح البنك أن توزيعات الأرباح الواضحة، والتدفقات النقدية من التعاقدات المُبرَمة، والتقييمات المستندة إلى التدفقات النقدية المخصومة، تشكّل مجتمعةً فرصة جذابة للمستثمرين لتحقيق عائد إجمالي مجزٍ، واصفاً أرباح الشركات بأنها مرنة عبر دورات ارتفاع وانخفاض أسعار السلع.

وتشير توصية «الشراء» إلى توقع البنك بأن يتفوق أداء هذه الأسهم.

وأشار بنك أبوظبي التجاري إلى أن الشركات الثلاث ترتكز على مكانة «أدنوك» كمجموعة متكاملة تتميز بحضور عالمي واسع في قطاع الطاقة، مدعومةً بواحد من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.

ومع توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط من 100 مليون برميل يومياً في عام 2024 إلى 113 مليون برميل يومياً بحلول عام 2050، خصوصاً من قِبل الأسواق الناشئة، قال البنك إن «أدنوك» تتميز بمكانة راسخة تؤهلها للاستفادة من هذا النمو بفضل احتياطيات أبوظبي ذات التكلفة الإنتاجية المنخفضة، وهيكلها التشغيلي التنافسي، وبرنامجها الاستثماري طويل الأمد.

واستند بنك أبوظبي التجاري في نظرته الإيجابية لأسهم الشركات الثلاث المدرجة إلى الدور المهم الذي تقوم به كل شركة ضمن مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لأعمال «أدنوك»، وهو «عامل تميّز أساسي» للمستثمرين في هذه الشركات.

وبالنسبة لـ «أدنوك للحفر»، أشار البنك إلى التدفقات النقدية من التعاقدات المُبرَمة وهوامش الربح المرنة والمدعومة بإطار تعاقدي لخدمات الحفّارات يضمن عوائد ثابتة، وبنمو مرتبط بخطط «أدنوك» لرفع طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027 والتوسّع في خدمات الحقول النفطية ذات القيمة الأعلى.

وعن مُحفزات الاستثمار في أسهم «بروج»، أشار البنك إلى ميزة تنافسية المواد الأولية وتصنيف الشركة الرائد ضمن الربع الأول (أو أدنى 25%) من المنتجين عالمياً من حيث تكلفة الإنتاج، وهو ما حافظ على استقرار هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك رغم تقلّب أسعار البوليمرات، إلى جانب توسّعها لتصبح منصة عالمية متخصصة في مجال البولي أوليفينات من خلال «مجموعة بروج الدولية إيه جي».

وبالنسبة لـ «أدنوك للتوزيع»، سلّط البنك الضوء على التدفقات النقدية المستقرة المدعومة بإطار تنظيمي، والمستندة إلى هامش بيع تجزئة مضمون للوقود يبلغ نحو 45 فلساً للتر، إضافةً إلى توسّع شبكة محطات الخدمة التابعة لها لتصل إلى 1,150 محطة بحلول عام 2028.

ونوه بنك أبوظبي التجاري إلى جاذبية الدخل الذي توفّره أسهم شركات «أدنوك» الثلاث المدرجة إلى جانب إمكانيات نموها، لافتاً إلى عائد توزيعات أرباح يبلغ تقريباً 6.4% لـ «بروج»، و5.2% لـ «أدنوك للتوزيع»، و4% لـ «أدنوك للحفر»، مدعوماً بسياسة تستهدف نمواً سنوياً في التوزيعات لا يقل عن 5% حتى نهاية عام 2030.

وقال البنك إن الشركات الثلاث تتميز بثلاثة عناصر جاذبة للمستثمرين هي استقرار واستدامة الدخل، وإمكانات النمو الكبيرة، والاستفادة من مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لأعمال «أدنوك».

وأكد بنك أبوظبي التجاري المكانة المهمة للشركات الثلاث كونها ضمن مجموعة «أدنوك»، مما يميزها بقاعدة موارد منخفضة التكلفة من حيث الهيكلية، وبرنامج استثمار رأسمالي للمجموعة بقيمة 150 مليار دولار للأعوام من 2026 إلى 2030، بالإضافة إلى انخفاض سعر النفط اللازم لتحقيق التعادل في الموازنة العامة لدولة الإمارات إلى نحو 50 دولاراً للبرميل، وهو من بين الأدنى في المنطقة.

جدير بالذكر أن أبرز بيانات التقرير «أدنوك للحفر» (توصية الشراء، القيمة العادلة 7.00 درهم، ارتفاع متوقع يصل إلى 20%، عائد توزيعات يصل إلى 4%) «أدنوك للتوزيع» (توصية الشراء، القيمة العادلة 4.65 درهم، ارتفاع متوقع يصل إلى 17%، عائد توزيعات يصل إلى 5.2%) «بروج» (توصية الشراء، القيمة العادلة 3.00 دراهم، ارتفاع متوقع يصل إلى 18%، عائد توزيعات يصل إلى 6.4%).