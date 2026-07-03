الدولار يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو 3 أشهر

يتجه الدولار، اليوم الجمعة، لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نحو ثلاثة أشهر.

واستقر اليورو قرب أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1442 دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3361 دولار، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.2%، وهي الأفضل في قرابة ثلاثة أشهر.

كما اتجه الدولار الأسترالي لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنحو 1.2% خلال الأسبوع.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2% إلى 100.77، ليتجه لخسارة أسبوعية تبلغ 0.58%، وهي الأكبر منذ أوائل أبريل.

في المقابل، ارتفع الين الياباني إلى 161.01 مقابل الدولار، مبتعدا عن أدنى مستوياته في عدة عقود بعد مكاسبه القوية في الجلسة السابقة.