الإمارات تشارك في «جيتكس للذكاء الاصطناعي - أوروبا 2026»



برلين (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات في معرض «جيتكس للذكاء الاصطناعي - أوروبا 2026» الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم توسع الشركات الإماراتية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأسواق العالمية.

وجاءت المشاركة من خلال وفد إماراتي برئاسة وزارة الاقتصاد والسياحة، ضم نحو 35 مشاركاً من ممثلي الجهات الحكومية وحاضنات ومسرعات الأعمال ورواد الأعمال، بمن فيهم ممثلون عن 20 شركة إماراتية ناشئة وصغيرة ومتوسطة، حيث استعرضوا حلولاً ومنتجات وخدمات مبتكرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، مما يعكس تطور بيئة الأعمال الوطنية وتنافسية الشركات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وضم وفد الدولة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية شملت كلاً من: وكالة الإمارات للفضاء، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، بالإضافة إلى مدينة مصدر، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ومنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي Hub71، وجمعية رواد الأعمال الإماراتيين.

وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن المشاركة في «جيتكس للذكاء الاصطناعي - أوروبا 2026» تجسد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال، وتعكس الالتزام الحكومي بتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع دولياً، بما يدعم تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاع الخاص على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشارت إلى أنّ دولة الإمارات تحرص على توفير منظومة تشريعية اقتصادية متطورة تدعم نمو الشركات في الدولة وتتيح لها فرصاً واسعة للتوسع محلياً وعالمياً، وذلك انطلاقاً من دور القطاع الخاص كركيزة أساسية في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. وتوفر منصة المعرض فرصاً نوعية للشركات الإماراتية لتبادل الخبرات والمعرفة مع مجتمع الأعمال الأوروبي، والتواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين واستكشاف أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مستدامة تدعم مسيرة نموها وتنافسيتها.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية نمواً متواصلاً في مختلف القطاعات، حيث ارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الدولة بنسبة 35% خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024، وبلغ عدد الشركات الألمانية العاملة في الدولة 7,685 شركة حتى نهاية مايو 2026، فيما بلغ عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20,842 علامة تجارية حتى مطلع يونيو 2026.

ويعكس ذلك الثقة المتزايدة التي تحظى بها بيئة الأعمال الإماراتية، ويؤكد وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد عدد من رواد الأعمال المشاركين ضمن وفد دولة الإمارات أهمية المشاركة والتواصل مع مجتمع التكنولوجيا والابتكار العالمي خلال «جايتكس للذكاء الاصطناعي في أوروبا».

وفي هذا الإطار، أكدت بدور خالد العمودي، المؤسسة والمديرة العامة التنفيذية في شركة Datafirst Solutions، أن المشاركة في معرض «جيتكس أوروبا» تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، في ظل ما يشهده الحدث من تجمع عالمي للمبتكرين والشركات الناشئة وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن هذا التلاقي يعكس روح الابتكار التي تشهدها القطاعات التكنولوجية الحديثة، ويتيح فرصاً نوعية لبناء شراكات مؤثرة تتجاوز حدود عرض الحلول التقنية، نحو إحداث أثر حقيقي في الأعمال من خلال توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقال عمر بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة Foloosi، إن المشاركة في معرض جيتكس برلين ضمن وفد دولة الإمارات تمثل محطة مهمة للشركة، حيث تتيح فرصة متميزة لاستعراض الابتكار الإماراتي في قطاع التكنولوجيا المالية، والتواصل مع المستثمرين والشركاء العالميين، وإبراز دور حلول المدفوعات الرقمية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن تقديره لدعم وزارة الاقتصاد والسياحة في تمكين الشركات الناشئة الإماراتية من الوصول إلى الفرص الدولية وتمثيل دولة الإمارات على الساحة العالمية.

وقال حمد العوضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Fuelingo، إن المشاركة في معرض جيتكس للذكاء الاصطناعي في أوروبا شكّلت فرصة استثنائية لاستعراض المنصة على الساحة الدولية، موضحاً أنها أتاحت له فرصة التواصل مع قادة التكنولوجيا والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب اكتساب رؤى قيّمة وملاحظات بنّاءة أسهمت في تطوير العمل.

وأعرب عن امتنانه لهذه المشاركة وفخره بتمثيل شركة تكنولوجية تأسّست في دولة الإمارات ضمن مجتمع عالمي متنوع للابتكار.

إلى ذلك، قال جوليان ووكر، رئيس النمو العالمي، لشركة Digital Energy AI، إن المشاركة تمثل فرصة متميزة لاستعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي المطورة في دولة الإمارات على الساحة العالمية، موضحاً أن الشركة ستعرض من خلال هذه المشاركة حلها المبتكر NexaHSE القائم على الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI» في مجال تقارير السلامة وإدارة المخاطر التشغيلية، بما يسهم في دعم المؤسسات في تطوير منظومات السلامة والتحول الرقمي، معرباً عن تطلع الشركة إلى تمثيل دولة الإمارات وبناء شراكات دولية جديدة تسلّط الضوء على ما تشهده الدولة من تطور متسارع في قطاع التكنولوجيا.

وعبر ساري أزقير، المؤسس المشارك ورئيس النمو لشركة Toothpick، عن سعادته بعرض أحدث الابتكارات في قطاع الرعاية الصحية المطورة في دولة الإمارات على منصة عالمية، مؤكداً تطلعه إلى استكشاف المزيد من فرص الشراكة وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في هذا المجال، بما يعزّز من حضور الحلول الصحية الإماراتية على المستوى الدولي ويدعم تطور الابتكار في قطاع الرعاية الصحية الرقمية.

وأعرب ديارمويد أودريسكول، مدير المبيعات لدى شركة RemotePass عن سعادته بالمشاركة ضمن جناح دولة الإمارات في معرض جيتكس أوروبا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة.

ويتيح جناح الدولة في المعرض منصة تفاعلية لرواد الأعمال الإماراتيين لاستكشاف الفرص والتواصل مع مستثمرين وشركاء وممولين عالميين محتملين، ونفاذ منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم إلى الأسواق الدولية.

وتعدّ هذه المشاركة هي الثانية للدولة في معرض «جيتكس أوروبا» ببرلين، وتمثل استمراريةً للنجاح الذي حققته في نسخة عام 2025، وترسيخاً لجهودها المتواصلة في دعم منظومة ريادة الأعمال وتمكين الشركات الإماراتية من الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار والتكنولوجيا.

ويُعد معرض «جيتكس أوروبا» في برلين، الذي انطلقت دورته الأولى في عام 2025، أحد أبرز وأكبر الفعاليات التكنولوجية في القارة الأوروبية، ويأتي مكملاً لمنظومة «جيتكس» العالمية التي انطلقت من دبي، بما يعزز الترابط بين أسواق الابتكار والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأوروبا، ويفتح أمام الشركات التكنولوجية والناشئة جسراً استراتيجياً للوصول إلى الأسواق الأوروبية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، وبناء شراكات عالمية مستدامة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتوسّع الأعمال عبر الحدود.

وتضمن معرض جيتكس لهذه السنة 5 محاور رئيسية ناقشت مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بمشاركة 150 قائداً وخبيراً عالمياً من أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 600 مستثمر عالمي يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار أميركي، ما يعزز مكانته منصةً دوليةً رائدة لصياغة توجهات الابتكار والتحول الرقمي واستقطاب الاستثمارات النوعية على المستوى العالمي.