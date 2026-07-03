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«غرف دبي» تستعرض الفرص الاستثمارية في الإمارة أمام المستثمرين الصينيين

«غرف دبي» تستعرض الفرص الاستثمارية في الإمارة أمام المستثمرين الصينيين
3 يوليو 2026 16:20

 
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي، طاولة نقاش مستديرة في مدينة شنغهاي، بهدف تعريف المستثمرين والشركات الصينية بفرص الاستثمار، التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33، واستعراض المقومات التنافسية التي تتمتع بها الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وبوابة استراتيجية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وسلط اللقاء، الذي شارك فيه مجموعة مختارة من ممثلي الشركات والمستثمرين الصينيين، الضوء على بيئة الأعمال المتطورة في دبي، والبنية التحتية المتقدمة، والتشريعات المرنة، التي تدعم نمو الشركات العالمية وتمكنها من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من الإمارة.
وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، إن السوق الصينية تكتسب أهمية خاصة ضمن استراتيجية غرف دبي لتعزيز الشراكات الاستثمارية الدولية، حيث تعمل الغرف على بناء جسور تعاون مستدامة تتيح للشركات الصينية الاستفادة من الفرص الواعدة، التي توفّرها دبي والانطلاق منها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويأتي ذلك في ظل ما تشهده العلاقات بين دبي والصين من نمو متواصل، مدعوماً بتكامل المصالح المشتركة وتنامي التعاون المشترك في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء الدور المحوري الذي يلعبه منتدى دبي للأعمال - الصين في تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، حيث تم استعراض مستجدات النسخة المقبلة من المنتدى، التي تنظمها غرف دبي في مدينة شينغن بتاريخ 14 أكتوبر المقبل، وما توفره من منصة استراتيجية تجمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار لاستكشاف فرص الشراكات والاستثمار والتعاون في القطاعات المستقبلية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة.
وباعتباره منصة رفيعة المستوى للتواصل الاستراتيجي والحوار البنّاء، سيجمع المنتدى كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، والشركات متعددة الجنسيات، والشركات التكنولوجية الناشئة سريعة النمو، والمستثمرين، وشركات رأس المال الجريء من دبي والصين، كما سيتيح الحدث للمشاركين تبادل الرؤى، واستكشاف مسارات جديدة للتعاون، وتحديد فرص عملية لدعم نمو الأعمال في القطاعات الرئيسية.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى جلسات نقاشية مختارة بعناية وفرص تواصل هادفة، بما يساعد الشركات على تحويل الفرص الإستراتيجية إلى نتائج ملموسة.
واستعرضت غرف دبي، خلال الفعالية، مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي المساعد والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية والتجارة والصناعات المتقدمة، إلى جانب التعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرف لدعم الشركات الصينية الراغبة في تأسيس أعمالها أو توسيع عملياتها انطلاقاً من دبي وإبرام شراكات تجارية واستثمارية واعدة مع مجتمع الأعمال في الإمارة.

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