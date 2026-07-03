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«طيران الإمارات» تستعد لاستقبال 3500 من الأطفال المسافرين دون مرافق

«طيران الإمارات» تستعد لاستقبال 3500 من الأطفال المسافرين دون مرافق
3 يوليو 2026 16:24

 
دبي (الاتحاد)
تستعد طيران الإمارات لواحدة من أكثر فترات ذروة سفر الصغار غير المصحوبين بذويهم، وذلك مع انتهاء العام الدراسي وبدء العطلة الصيفية للطلاب في دولة الإمارات، حيث ستستقبل الناقلة خلال الأسبوعين المقبلين أكثر من 3500 طفل سيسافرون بشكل مستقل بالاستفادة من هذه الخدمة المتميزة التي توفرها للعائلات.
فعلى مدار السنوات الخمس الماضية فقط، سافر أكثر من 250 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم على رحلات طيران الإمارات باستخدام خدماتها النوعية للصغار المسافرين بشكل مستقل «الذين تبلغ أعمار معظمهم 11 عاماً أو أقل»، على الرحلات إلى مختلف الوجهات، وبشكل خاص بين دبي وكل من المملكة المتحدة وروسيا وكينيا وفرنسا والهند ومصر.
ووفق الناقلة فقد صممت خدمة سفر الصغار غير المصحوبين بذويهم لتوفير مختلف أشكال الدعم والرعاية للصغار، بدءاً من لحظة إنجاز إجراءات سفرهم وحتى وصولهم إلى وجهتهم النهائية، وضمان تمتعهم برحلة مريحة وآمنة تحت إشراف مُباشر في مختلف مراحل سفرهم.

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