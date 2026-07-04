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الصين تخفِّض أسعار الوقود بأكبر نسبة منذ 6 سنوات

الصين تخفِّض أسعار الوقود بأكبر نسبة منذ 6 سنوات
4 يوليو 2026 12:39

خفّضت الصين أسعار التجزئة للبنزين والديزل اعتباراً من اليوم، في ثالث خفض متتالٍ، وبأكبر نسبة منذ نحو ست سنوات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قولها إن أسعار البنزين والديزل ستنخفَّض بمقدار 950 يواناً (نحو 139 دولاراً أميركياً) للطن و915 يواناً للطن، على التوالي.

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وبموجب آلية التسعير المعمول بها في الصين، تُعدَّل أسعار البنزين والديزل المحلية كل عشرة أيام عمل، بما يتماشى مع التغيرات في أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية.

ودعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح كبرى شركات إنتاج النفط وتكريره إلى ضمان استقرار إمدادات السوق، والالتزام بالتنفيذ الصارم لسياسات الدولة الخاصة بتسعير الوقود.

المصدر: وام
الصين
الديزل
البنزين
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