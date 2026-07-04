السبت 4 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

917 مليار دولار إيرادات قطاع البرمجيات وتقنية المعلومات في الصين خلال 5 أشهر

917 مليار دولار إيرادات قطاع البرمجيات وتقنية المعلومات في الصين خلال 5 أشهر
4 يوليو 2026 12:59

ارتفعت إيرادات صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026. 

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، وأوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، زيادة الإيرادات الإجمالية لصناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات إلى (6.25) تريليونات يوان (نحو 917.2 مليار دولار أميركي) بين شهري يناير ومايو الماضيين، بزيادة (10.3%) على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي أرباح الصناعة بنسبة (2.2%) على أساس سنوي ليصل إلى (717.3) مليار يوان.

وفي الفترة نفسها، بلغ حجم صادرات الصناعة 27.65 مليار دولار أميركي، مسجلاً بذلك نمواً مزدوج الرقم بنسبة (12.8%).

أخبار ذات صلة
الصين تخفِّض أسعار الوقود بأكبر نسبة منذ 6 سنوات
«مجمع الشارقة للابتكار» يطلق مبادرة لاستقطاب المستثمرين الصينيين

ونمت إيرادات قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة (11.3%)، لتسجل نحو (4.28) تريليونات يوان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وتسهم بنسبة (68.5%) من الإيرادات المجمعة للصناعة بأكملها.

وقفزت الإيرادات المجمعة لخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة (12.1%) على أساس سنوي لتصل إلى (703.2) مليارات يوان خلال الفترة المذكورة، وحققت إيرادات خدمات تصميم الدوائر المتكاملة نمواً لافتاً بنسبة (19.2%) على أساس سنوي لتبلغ (175.9) مليار يوان.

المصدر: وام
الصين
تقنية المعلومات
آخر الأخبار
إقبال جماهيري لافت على فعاليات "صيف الظفرة" وتكريم للأسر المنتجة تزامنا مع "عام الأسرة"
علوم الدار
إقبال جماهيري لافت على فعاليات "صيف الظفرة" وتكريم للأسر المنتجة تزامنا مع "عام الأسرة"
اليوم 19:06
رئيس جمهورية تشاد يؤدي صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
رئيس جمهورية تشاد يؤدي صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 19:00
كاسيميرو يثير التساؤلات في البرازيل!
الرياضة
كاسيميرو يثير التساؤلات في البرازيل!
اليوم 19:00
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة عارف علي العويد المهيري
علوم الدار
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة عارف علي العويد المهيري
اليوم 18:54
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة منصور سيف الزعابي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة منصور سيف الزعابي
اليوم 18:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©