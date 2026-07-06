«الاتحادية للضرائب»: 1.7مليون طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع العدد الإجمالي لطلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح إلى نحو 1.7 مليون طلب استرداد خلال عام 2025، مع تلقي الهيئة الاتحادية للضرائب 289 طلباً لمحال التجزئة للتسجيل في النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح. وأفادت «الهيئة» بأن شركة إصدار البطاقة البنكية أو المصرف هما المسؤولان عن تحديد سعر صرف العملات الأجنبية المطبق على استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، مؤكدة إضافة 8 أجهزة للخدمة الذاتية لاسترداد الضريبة في العام الماضي.

وأكدت «الهيئة» إضافة 8 أجهزة للخدمة الذاتية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح في عام 2025.

وأشارت إلى تنفيذ عدد من التحديثات على التطبيق الخاص باسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح من ضمنها، إعادة تصميم رحلة المستخدم بالكامل لعمليات التسجيل وتسجيل الدخول على التطبيق، حيث بات بإمكان السياح التسجيل على التطبيق الخاص بشركة بلانيت قبل إجراء أول عملية شراء وقبل وصولهم إلى دولة الإمارات أيضاً.

وذكرت أن السائح أصبح بإمكانه التحقق من أهليته لخدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة من صفحة لوحة التحكم في التطبيق بمجرد وصوله إلى الدولة، لافتة إلى أنها واصلت عمليات التطوير والتحسين لخدمة رد ضريبة القيمة المضافة للسياح فتم إدخال 7 لغات إضافية جديدة للتعامل عبر أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح شملت الفرنسية، والإسبانية، والتركية، والألمانية، والفارسية، والبرتغالية، والهندية، وعرض جميع طرق الاسترداد، بحيث تظهر طرق الاسترداد المُتاحة حسب الموقع فقط بالألوان، بينما تظهر الطرق غير المتاحة باللون الرمادي.

رد الأموال

وفقاً لشركة بلانيت، المشغل الوحيد ومزود خدمة نظام استرداد الضرائب للسياح، فإن السائح يحصل على87% من المبلغ الإجمالي لضريبة القيمة المضافة التي دفعها، ويُقتطع منها 4.8 درهم كرسوم عن كل علامة «Tax Free».

وقالت إن معالجة المبالغ المستردة من بطاقة الائتمان تتم في غضون 9 أيام تقويمية، وبعد ذلك يتوجب على السائح المتابعة مع البنك أو شركة بطاقة الائتمان التي يتعامل معها إذا لم ينعكس رد الأموال بالفعل في كشف الحساب الخاص به.

وأضافت أنه في حال اختيار استرداد الأموال نقداً، فإن الحد الأقصى للمبلغ المسترد هو 35 ألف درهم، أما إذا تجاوز المبلغ المسترد 35 ألف درهم إماراتي فسيتعين على مقدم طلب الاسترداد تزويد الشركة ببطاقة صالحة لتمكينها من معالجة عملية الاسترداد.

عملية التحقق

وذكرت «بلانيت» أنه بمجرد إصدار ملصق Planet Tax Free، يكون لدى السائح 90 يوماً من كل تاريخ شراء/ تسلم للتحقق من صحة البضائع الخاصة به في وقت مغادرة دولة الإمارات في نقاط وجود «بلانيت تاكس فري». وشددت على ضرورة مغادرة السائح للدولة في غضون 6 ساعات من إكمال عملية التحقق من صحة معاملة رد الضريبة، إذ سيؤدي عدم القيام بذلك إلى إلغاء استرداد مبلغ الضريبة الخاص به، وسيُطلب منه إعادة تشغيل عملية التحقق من صحة المعاملة وإصدار استرداد ضريبي جديد خلال تاريخ المغادرة الفعلي، لافتة إلى أنه بمجرد إتمام عملية التحقق بنجاح والخروج من الدولة، يمكن للسائح المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة في غضون 12 شهراً من تاريخ التحقق من صحة المعاملة.

منافذ البيع

ذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد متاجر التجزئة «منافذ البيع» المُسجَّلة لدى «الهيئة» المرتبطة إلكترونياً بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح ارتفع بنسبة 7.6% إلى نحو 19 ألف متجر بنهاية العام الماضي مقابل 17.6 ألف متجر بنهاية عام 2024.

وأوضحت أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال عام 2025 بلغ 1326 منفذاً تجارياً مقابل 1208 منافذ ارتبطت بالنظام خلال 2024 بارتفاع بلغت نسبته 9.8% في عدد المنافذ المنضمة للنظام سنوياً.

وأشارت إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح ارتفع خلال عام 2025 بنسبة 7.3% إلى 103 أجهزة بنهاية العام الماضي، بينما تم إضافة 23 جهازاً جديداً خلال العامين الماضيين منها 15 جهازاً تمت إضافتها في 2024 و8 أجهزة في 2025، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية «المولات» والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة، محددة 5 دول تصدر مواطنوها قائمة المُستفيدين من خدمة رد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين، شملت الهند، والاتحاد الروسي، وإيران، ومصر، والسعودية.

يذكر أن دولة الإمارات، قد فرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018، لكن التسوّق المعفى من الضريبة لا يزال متاحاً للسياح في جميع أنحاء الدولة حيث يُمكن استرداد قيمة الضريبة فقط على البضائع والمنتجات التي اشتراها السائح أثناء تواجده في الدولة، والتي لم يتم استهلاكها كلياً أو جزئياً، والتي ستكون بصحبة السائح عند مغادرته للدولة.

3 دقائق

فيما يخص الوقت المتوقع لتقديم الطلب، أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأن متوسط الوقت يكون 3 دقائق في حال تقديم الطلب عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أما الوقت اللازم عبر منصات التحقق فيكون 5 دقائق في المتوسط. وأوضحت أن الوقت المتوقع لإتمام الطلب من قبل الهيئة يكون أقل من 3 دقائق للرد النقدي، ويتم الرد بشكل فوري للمحفظة الرقمية (We Chat/ Ali Pay)، في حين يتم الرد عبر البطاقة المصرفية خلال 9 أيام تقويمية.