الإثنين 6 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تتوقع نقل أكثر من 5 ملايين مسافر بالصيف

«الاتحاد للطيران» تتوقع نقل أكثر من 5 ملايين مسافر بالصيف
6 يوليو 2026 09:42

رشا طبيلة (أبوظبي)
تشهد «الاتحاد للطيران» نمواً في الطلب على السفر خلال الصيف الحالي، وترفع الناقلة جاهزيتها استعداداً لهذا الموسم الحيوي، متوقعة أن تنقل أكثر من 5 ملايين مسافر خلال الموسم. وقالت مريم المسماري، مدير مبيعات القطاع الحكومي لدولة الإمارات في «الاتحاد للطيران» في لقاء مع «الاتحاد»: نشهد في (الاتحاد للطيران) نمواً في شبكة وجهاتنا العالمية التي تضم 117 وجهة ونستمر في النمو والتوسع وإضافة وجهات جديدة تلبي تطلعات المسافرين. وأكدت المسماري: نواكب هذا التطور بالجاهزية الدائمة لنضمن للمسافرين تجربة سلسة واستثنائية خلال سفرهم لا سيما في الصيف، حيث من المتوقع أن تنقل «الاتحاد للطيران» أكثر من 5 ملايين مسافر وتسجيل متوسط إشغال للمقاعد يفوق 85%. وتابعت أنه تمت إضافة وجهات موسمية للصيف، مثل العلمين في مصر، وبالما دي مالوركا في اسبانيا، وجزيرتي ميكونويس وسانتوريني في اليونان، مشيرةً إلى أن أكثر الوجهات التي لاقت رواجا هي نيس في فرنسا وملقة في اسبانيا. وتُسيّر «الاتحاد للطيران» أكثر من 300 رحلة يومياً بالصيف، مع تحقيق أرقام شبه قياسية في عدد الركاب، واستمرار تسارع الطلب على السفر من وإلى وعبر أبوظبي، ويأتي هذا الإنجاز في ظل استمرار «الاتحاد للطيران» في مسار نموها السريع، مع ارتفاع القدرة الاستيعابية خلال الصيف بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعومةً بأسطول طائرات نما بمقدار 23 طائرة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وتشهد الشركة طلباً قوياً عبر شبكتها التي تمتد من آسيا إلى أوروبا وأميركا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط. 117 وجهة للناقلة ومواصلة التوسع لتلبية تطلعات المسافرين مريم المسماري

نقلت «الاتحاد للطيران» 22.4 مليون مسافر خلال عام 2025، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، مدعومةً بالطلب المستمر والنمو في الطاقة الاستيعابية عبر شبكتها العالمية المتنامية، وبلغ معدل إشغال المقاعد للعام الماضي 88.3%، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنةً بعام 2024، مما يعكس الأداء التجاري القوي طوال العام.
وحققت الناقلة أقوى أداء مالي وتشغيلي في تاريخها ضمن نتائجها السنوية لعام 2025، مسجّلةً عامها الرابع على التوالي من الربحية، حيث سجلت أرباحاً بلغت 2.6 مليار درهم بعد احتساب الضريبة «698 مليون دولار» بنمو قدره 47% على أساس سنوي، فيما تحسن هامش الربح ليصل إلى 8.4%، أي ما يفوق ضعف متوسط هامش صافي الربح في قطاع الطيران العالمي البالغ 3.9%، وفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الصادرة في ديسمبر 2025.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للطيران» تطلق أول برنامج صيفي دولي لمتدربي عمليات المطارات
«الاتحاد للطيران» تحتفي بمرور 20 عاماً على انطلاق رحلاتها إلى فرنسا
الاتحاد للطيران
آخر الأخبار
ميسي وصلاح.. من يُعوّض «معاناة» الموسم الصعب؟
الرياضة
ميسي وصلاح.. من يُعوّض «معاناة» الموسم الصعب؟
اليوم 11:22
«الإمارات للدراجات» يحصد المركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية من طواف فرنسا
الرياضة
«الإمارات للدراجات» يحصد المركزين الأول والثاني في المرحلة الثانية من طواف فرنسا
اليوم 11:20
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالاوي بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مالاوي بذكرى استقلال بلاده
اليوم 11:05
المصرف المركزي
اقتصاد
«المصرف المركزي» يغرّم فرع بنك أجنبي 1.82 مليون درهم لعدم إصدار شهادة المديونية
اليوم 10:58
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©