«الاتحاد للطيران» تتوقع نقل أكثر من 5 ملايين مسافر بالصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد «الاتحاد للطيران» نمواً في الطلب على السفر خلال الصيف الحالي، وترفع الناقلة جاهزيتها استعداداً لهذا الموسم الحيوي، متوقعة أن تنقل أكثر من 5 ملايين مسافر خلال الموسم. وقالت مريم المسماري، مدير مبيعات القطاع الحكومي لدولة الإمارات في «الاتحاد للطيران» في لقاء مع «الاتحاد»: نشهد في (الاتحاد للطيران) نمواً في شبكة وجهاتنا العالمية التي تضم 117 وجهة ونستمر في النمو والتوسع وإضافة وجهات جديدة تلبي تطلعات المسافرين. وأكدت المسماري: نواكب هذا التطور بالجاهزية الدائمة لنضمن للمسافرين تجربة سلسة واستثنائية خلال سفرهم لا سيما في الصيف، حيث من المتوقع أن تنقل «الاتحاد للطيران» أكثر من 5 ملايين مسافر وتسجيل متوسط إشغال للمقاعد يفوق 85%. وتابعت أنه تمت إضافة وجهات موسمية للصيف، مثل العلمين في مصر، وبالما دي مالوركا في اسبانيا، وجزيرتي ميكونويس وسانتوريني في اليونان، مشيرةً إلى أن أكثر الوجهات التي لاقت رواجا هي نيس في فرنسا وملقة في اسبانيا. وتُسيّر «الاتحاد للطيران» أكثر من 300 رحلة يومياً بالصيف، مع تحقيق أرقام شبه قياسية في عدد الركاب، واستمرار تسارع الطلب على السفر من وإلى وعبر أبوظبي، ويأتي هذا الإنجاز في ظل استمرار «الاتحاد للطيران» في مسار نموها السريع، مع ارتفاع القدرة الاستيعابية خلال الصيف بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعومةً بأسطول طائرات نما بمقدار 23 طائرة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وتشهد الشركة طلباً قوياً عبر شبكتها التي تمتد من آسيا إلى أوروبا وأميركا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط. 117 وجهة للناقلة ومواصلة التوسع لتلبية تطلعات المسافرين مريم المسماري



نقلت «الاتحاد للطيران» 22.4 مليون مسافر خلال عام 2025، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، مدعومةً بالطلب المستمر والنمو في الطاقة الاستيعابية عبر شبكتها العالمية المتنامية، وبلغ معدل إشغال المقاعد للعام الماضي 88.3%، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنةً بعام 2024، مما يعكس الأداء التجاري القوي طوال العام.

وحققت الناقلة أقوى أداء مالي وتشغيلي في تاريخها ضمن نتائجها السنوية لعام 2025، مسجّلةً عامها الرابع على التوالي من الربحية، حيث سجلت أرباحاً بلغت 2.6 مليار درهم بعد احتساب الضريبة «698 مليون دولار» بنمو قدره 47% على أساس سنوي، فيما تحسن هامش الربح ليصل إلى 8.4%، أي ما يفوق ضعف متوسط هامش صافي الربح في قطاع الطيران العالمي البالغ 3.9%، وفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» الصادرة في ديسمبر 2025.