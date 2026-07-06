فائزون: «جائزة الشيخ خليفة للامتياز» دافع لمواصلة الإبداع والابتكار

رشا طبيلة (أبوظبي)

عبّر فائزون في جائزة الشيخ خليفة للامتياز عن فخرهم بحصولهم على هذه الجائزة، واعتبروها دافعاً قوياً للمزيد من النجاح والتألق بشركاتهم.

وأكد الدكتور ياسر النقبي، رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ خليفة للامتياز ل «الاتحاد»، أن هذه المناسبة تمثل احتفاءً بقصص النجاح، مضيفاً: «تحتفي جائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الثانية والعشرين بالفائزين الذين يمثلون نماذج ناجحة في الاقتصاد».

وأضاف النقبي أن هذه الجائزة تبحث عن المؤسسات وقصص النجاح التي تصنع الأثر والتي بدأت من عاصمة الاقتصاد أبوظبي. وقال: هذه المؤسسات تدعم الاقتصاد المحلي، ومن خلال الأثر الاقتصادي التي تقوم به تصل للعالمية. وأوضح النقبي أن الجائزة شهدت في دورتها الحالية 230 مشاركة، منها 60% شركات صغيرة وناشئة، الأمر الذي يعطي انطباعاً أن الشركات تختار أبوظبي كمكان لبناء الحلم والطموح لمستقبل أفضل.

بيئة داعمة

أكد النقبي أن أبوظبي بيئة داعمة لجميع هذه الشركات والجائزة احتفاء بالفائزين الذين سيكونون نماذج للمستقبل، ويساهمون في تعزيز مكانة أبوظبي عالمياً. وخلال حفل التكريم الرسمي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مركز «أدنيك» أبوظبي مؤخراً، تم اختيار 7 شركات فائزة؛ تقديراً لجهودها وتميّزها في تبنّي أفضل الممارسات المؤسسية والارتقاء بأداء قطاع الأعمال بما يعزز الابتكار والإنتاجية وتنافسية بيئة الأعمال، ودعم جاهزية شركات القطاع الخاص لمواكبة متطلبات المستقبل في مختلف المجالات الحيوية.

60 فرعاً

التقت «الاتحاد» بعدد من الفائزين، حيث قال ناصر المصعبي مالك مطعم «لو كالوري»: «نفخر بتسلم جائزة الشيخ خليفة للامتياز، حيث تعد دافعاً قوياً لنا للاستمرار في الإبداع والابتكار». وأضاف: «بدأنا بافتتاح فرع صغير للمطعم في أبوظبي وبعد 10 سنوات منذ ذلك الوقت وصلنا اليوم إلى 11 دولة، وأكثر من 60 فرعاً لنستمر في تقديم المزيد في المستقبل». وتم تكريم «مطعم لو كالوري» عن دوره في نشر ثقافة الغذاء الصحي، من خلال نموذج أعمال ناجح حوّل فكرة محلية إلى علامة تجارية وامتياز دولي، بما يدعم ريادة الأعمال الإماراتية ويشجع تبني أنماط الحياة الصحية.

عيادة ذكية

قال عبدالله أبوعبيد، المؤسس والرئيس التنفيذي ل «في آي إيه آي للتكنولوجيا»، إن تكريمنا بجائزة الشيخ خليفة للامتياز فخر لنا وتكريم لابتكاراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث إن، شركتنا متخصصة في الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة والرياضة». وأوضح أبوعبيد: «ابتكرنا أول نظارة ذكية بالذكاء الاصطناعي للرياضيين وحالياً نبتكر عيادة تعمل بالذكاء الاصطناعي لدعم الرياضيين». وتم تكريم شركة «في آي إيه آي للتكنولوجيا» عن دورها في تطوير حلول مبتكرة للذكاء الاصطناعي الرياضي من خلال أجهزة ذكية قابلة للارتداء تُسهم في تحليل الأداء البشري بدقة عالية والحد من الإصابات، بما يعزز منظومة الرياضة والصحة، ويضع أبوظبي في طليعة الابتكار الرياضي عالمياً.