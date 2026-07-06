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أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين

أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين
6 يوليو 2026 10:20

استقرت أسعار ⁠الذهب اليوم بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد أن أدى تقرير الوظائف الأميركي الذي صدر الأسبوع الماضي وجاء أقل من المتوقع، إلى تراجع طفيف في التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب ​في المعاملات الفورية عند 4175.02 دولار للأوقية، بعد أن سجل مكاسب أسبوعية تجاوزت اثنين بالمئة يوم الجمعة، عقب أربعة أسابيع متتالية من التراجع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.5 بالمئة لتصل إلى 4186.80 ‌دولار للأوقية.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت ​الفضة في المعاملات الفورية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مرتفعة بنسبة0.1 بالمئة إلى ​62.4773 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت ⁠سابق أعلى مستوى لها منذ 23 يونيو.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1645.05 دولار للأوقية، ​وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1275.18 دولار للأوقية.

 

المصدر: وام
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