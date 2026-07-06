شراكة بين «الاقتصاد والسياحة بدبي» و«دويتشه بنك» لتعزيز جذب الاستثمارات العالمية

دبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن توقيع اتفاقية شراكة مع دويتشه بنك بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين العالميين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دبي، وبما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للاستثمار والأعمال. وتوفّر هذه الشراكة مسارات واضحة تتيح للمستثمرين العالميين، والمكاتب العائلية، وأصحاب الملاءة المالية العالية، والشركات الخاصة والعائلية، والمجموعات الصناعية إمكانية تأسيس أعمالهم وتوسيع نطاقها في الإمارة.

وبموجب هذه الاتفاقية، يوظّف دويتشه بنك شبكاته العالمية الواسعة في مجالات إدارة الثروات، والخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية وكذلك للشركات، لتحديد العملاء الذين يرغبون باغتنام الفرص المتاحة لهيكلة استثماراتهم العالمية أو تعزيز تنوعها الجغرافي أو نقلها إلى أسواق جديدة أو توسيع نطاقها أو تخصيص رؤوس الأموال. بينما تتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع هؤلاء العملاء لوضع مسارات واضحة تساعدهم على دخول السوق في الإمارة، وتزويدهم بدعم شامل لتسهيل مختلف مراحل تأسيس الأعمال، والتنسيق مع الشركاء، والوصول إلى الجهات الحكومية المعنية، واستعراض الخيارات الملائمة للإقامة في الإمارة.

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تعكس قدرة دبي المستمرة على استقطاب المستثمرين العالميين وروّاد الأعمال والمكاتب العائلية والشركات من مختلف أنحاء العالم قوة قيادتها، ومرونة اقتصادها، ووضوح رؤيتها على المدى الطويل. وفي الوقت الذي يتزايد فيه بحث المستثمرين والشركات عن وجهات تتميّز بالاستقرار والارتباط القوي بالأسواق العالمية، تواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة مفضّلة للأعمال والاستثمار».

بدوره، قال سلمان مهدي، نائب رئيس مجلس الإدارة العالمي للخدمات المصرفية الخاصة في دويتشه بنك: «نحن في دويتشه بنك، نعمل من خلال نهجنا كمصرف شامل لعملائنا على تلبية مختلف احتياجاتهم، مستفيدين من شبكتنا العالمية وعلاقاتنا الوثيقة معهم، إلى جانب قدراتنا المتكاملة في إدارة الثروات والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار. وعلى المدى الطويل، نطمح لأن نكون البنك الأوروبي الرائد، وأن نرسّخ دورنا كشريك موثوق يربط عملاءنا بالفرص عبر الأسواق العالمية. وتعكس هذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي التزامنا العميق بدعم طموحات عملائنا، كما تعزّز دورنا في الربط بين أوروبا ومراكز الأعمال العالمية الحيوية مثل دبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار والنمو والتوسع الدولي».

