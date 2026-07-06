9.2 مليار درهم مساهمة «أدنيك» في الاقتصاد الإماراتي خلال 2025 بنمو 8%

أبوظبي (الاتحاد)

حققت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، نتائج استثنائية في عام 2025، مسجلةً أعلى قيمة اقتصادية مضافة في تاريخها للمساهمات المباشرة وغير المباشرة على اقتصاد الدولة، إلى جانب إنجازات بارزة في قطاعات أعمالها الستة.

وارتفعت القيمة الاقتصادية المضافة للمجموعة لتتجاوز 9.2 مليارات درهم، مسجّلة نمواً بنسبة 8% مقارنةً بـ8.5 مليار درهم في عام 2024.

وأسهمت المجموعة في استحداث أكثر من 2.17 مليون ليلة فندقية من خلال أنشطتها في قطاعَي سياحة الأعمال والترفيه، ما يعكس دورها المتنامي في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد متنوع.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «شهد العام 2025 تسجيل معدلات نمو قياسية في جميع مؤشرات الأداء لقطاعات الأعمال لتكون الأكبر في تاريخ المجموعة، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيتنا القائمة على تعزيز المساهمات المباشرة وغير والمباشرة على اقتصاد الدولة، ونقل وتوطين المعرفة المتقدمة، وإقامة الشراكات وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي عاصمة لهذه القطاعات الحيوية في المنطقة، وكحاضنة للابتكار والتطوير، وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها».

وحصدت مجموعة أدنيك 19 جائزة دولية مرموقة في عام 2025، من أبرزها جائزة أفضل مركز معارض في العالم لمركز أدنيك أبوظبي، إضافة إلى العديد من الأوسمة والجوائز المتخصّصة في قطاع الاستدامة، ليرتفع بذلك مجموع الجوائز إلى 202 جائزة عالمية في مختلف قطاعات أعمال المجموعة.

6.3 مليون زائر

واستضافت مراكز مجموعة أدنيك، التي تضم مركز أدنيك أبوظبي، ومركز أدنيك العين، ومركز إكسل لندن، ومركز تصميم الأعمال، ما يزيد على 1149 فعالية في عام 2025 بزيادة بلغت نسبتها 15% مقارنة بعام 2024، واستقبلت 6.3 مليون زائر، بزيادة 17% مقارنة بعام 2024، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المجموعة، ما أدى إلى دعم أكثر من 70 ألف وظيفة في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات والقطاعات المساندة الأخرى.

واستضاف مركز أدنيك أبوظبي أكثر من 77% من مجموع المؤتمرات و19% من مجموع المعارض الجديدة التي تقام للمرة الأولى في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط، في مؤشر على تنامي اهتمام منظمي الفعاليات العالميين في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وغيرها.

وفي عام 2025، استضاف المركز أيضاً أكبر دورة على الإطلاق من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، والتي حطمت الأرقام القياسية السابقة للحضور، بعدما استقطبت 70 ألف زائر في يوم واحد، في إنجاز غير مسبوق لكلٍ من الحدث والمركز على حد سواء.

واستضاف مركز أدنيك أبوظبي المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي عُقد للمرة الأولى بنسخته الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استقطب 10 آلاف مشارك أسهموا في تشكيل الرؤية العالمية لجهود حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي للعشرين عاماً المقبلة.

واستكمل مركز إكسل لندن مشروع التوسعة البالغ 25 ألف متر مربع، ليصبح بذلك أكبر مركز متكامل للمؤتمرات والمعارض في أوروبا. وتزامن افتتاح المساحة الجديدة مع السباق الختامي لموسم بطولة العالم للفورمولا إي التابع للاتحاد الدولي للسيارات. وتعزّزت مكانة مركز إكسل لندن كمنصة عالمية للفعاليات، باستضافته معرض سوق السفر العالمي في لندن، الحدث الأكبر للشركات العاملة في مجال السياحة في أوروبا، حيث شهد حضور أكثر من 46,000 شخص متخصّص في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم.



فعاليات

ونظمت كابيتال للفعاليات، الذراع المتخصصة بإدارة الفعاليات لمجموعة أدنيك، عدة فعاليات بارزة خلال عام 2025، من بينها النسخة الأكبر في تاريخ معرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس)، اللذين استقطبا 206,073 زائراً، بزيادة على الدورة السابقة بلغت نسبتها 55%.

ونظّمت لأول مرة الدورة الرابعة من فعالية «اصنع في الإمارات» في مركز أدنيك أبوظبي، والتي شهدت نمواً قياسياً في حجم الحدث بنسبة 300%، وتضاعف عدد العارضين 16 مرة مقارنة بالدورة السابقة. واستضاف مركز أدنيك العين النسخة الأولى من «المعرض الدولي للصيد والفروسية العين»، محققاً رقماً قياسياً باستقبال 116,617 زائراً، مؤكداً مكانته كحدثٍ بارزٍ على أجندة فعاليات منطقة العين.

أما «كابيتال 360 لتجارب الفعاليات»، الذراع الخدمية لمجموعة أدنيك، فقد حققت عاماً استثنائياً في 2025، إذ دعّمت تنظيم 4621 فعالية ومشروعاً، مع توسع عملياتها الدولية لتشمل خمس دول هي مصر والولايات المتحدة وتركيا والسعودية وتايلاند.

ونظمت الشركة النسخة الأولى من تحدي صير بني ياس، أول سباق ثلاثي للمسافات طويلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استقبل أكثر من 3,500 رياضي من 47 جنسية، وأسهم في الترويج لجزيرة صير بني ياس وجهةً سياحيةً رئيسية في منطقة الظفرة. ونظمت «كابيتال 360» أيضاً أكبر نسخة من صيف أبوظبي الرياضي، حيث شارك فيها 220,453 زائراً بزيادة قدرها 98% مقارنة بالنسخة السابقة.



خدمات الأعذية

وقدمت «كابيتال للضيافة»، الذراع المتخصّصة في خدمات الأغذية والمشروبات لدى «مجموعة أدنيك»، نحو 51.6 مليون وجبة في عام 2025 لقطاعات رئيسية، تشمل الرعاية الصحية والطيران والدفاع والطاقة، بزيادة 29% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تأثيرها المتنامي. وقدمت الشركة خدماتها إلى 29 مستشفى في دولة الإمارات، و21 شركة طيران من خلال مرافقها في المطارات، إضافة إلى قطاعي الدفاع.

وتؤدي الشركة دوراً رئيسياً كمزوّد لخدمات التموين في قطاع الطاقة في دولة الإمارات، حيث تدعم كبرى الجهات مثل أدنوك ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. إلى جانب تقديم خدماتها لـ2,303 فعالية تشمل حفلات الشركات وحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، وحازت بهذا الأداء، على جائزة أفضل شركة ضيافة في الشرق الأوسط في جوائز الطهي العالمية.



وجهة سياحية

بينما تواصل سياحة 365، الذراع السياحية لمجموعة أدنيك، تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً سياحيةً عالمية، حيث استقبلت خلال العام 2025 أكثر من 330,000 مسافر، مع زيادة عدد متعامليها بنسبة 15%، في خطوة تعكس جهودها المستمرة لدعم نمو السياحة الوافدة إلى الإمارة. وكجزء جديد من أعمالها، قدّمت سياحة 365 خدماتها لعدد قياسي من مسافري الاتحاد للطيران الذين توقفوا في أبوظبي، إذ بلغ عددهم 144,000 مسافر، ما أسهم في زيادة السياحة الوافدة إلى أبوظبي.

وواصلت المجموعة تعزيز حضورها العالمي في قطاع السياحة والإعلام خلال عام 2025، إذ نجحت سياحة 365 في التوسع إلى تسعة أسواق جديدة هي ألمانيا والمملكة المتحدة والنمسا وموريشيوس والمغرب وإندونيسيا، والولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان واليونان، دعماً لأعمال السياحة الخارجية.

صناعة المحتوى

أما في المجال الإعلامي، فقد حققت twofour54 في عام 2025 تقدماً ملموساً في تمكين صناعة المحتوى عالمياً، إذ أسهمت في أكثر من 40 إنتاجاً محلياً وإقليمياً ودولياً، ولعبت دوراً محورياً في استقطاب أفلام هوليوودية ضخمة مثل ديون – الجزء الثالث، وفيلم السرعة والغضب من بطولة براد بيت، وفيلم عالم البقاء (Bunker) في أبوظبي، ما عزز مكانة الإمارة كوجهة تصوير رائدة. واستقبلت استوديوهات مجموعة كيزاد التابعة لـtwofour54 تصوير الموسم الثاني من مسلسل رمضان «تحت الأرض»، مؤكدة قدراتها في الإنتاج عالي الجودة.

وفي المنطقة الإبداعية – ياس، بلغت نسبة الإشغال 98%، لترسخ مكانتها كوجهة إعلامية رائدة في المنطقة، مع إطلاق استوديوهات جديدة عقدت شراكات طويلة الأمد مع جهات مرموقة، منها الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، إضافة إلى ذلك، توسعت twofour54 في مجال الصوت بإطلاق استوديو POD24 المتخصص في إنتاج البودكاست، واضعةً معايير جديدة للإبداع والابتكار في أبوظبي.



الاستدامة

وحققت مجموعة أدنيك تقدماً ملحوظاً على صعيدي نمو الأعمال والاستدامة انسجاماً مع خطتها للوصول إلى الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2045، حيث حظيت المجموعة بتقدير وطني كبير لجهودها في هذا المجال، من بينها الحصول على «وسام الأثر المجتمعي– مجرى» الفئة الذهبية، من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، و«علامة عام الاستدامة: قول وفعل» في دولة الإمارات لعام الاستدامة، ما يعكس التزام المجموعة الراسخ بالتميز البيئي وريادتها في ممارسات الأعمال بالابتكار والاستدامة.

وحققت المجموعة إنجازات بارزة في مجال الاستدامة، إذ نالت العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل مبادرة لإدارة الطاقة، وأربع جوائز خليجية للاستدامة في فئات الطاقة والنفايات والاقتصاد الدائري والريادة. واعتمدتها الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات كنموذج للفعاليات التجارية المستدامة، تقديراً لاستضافة المؤتمر الثالث والستين للرابطة الذي نجح في تحقيق هدفه بعدم إرسال أي نفايات غذائية إلى المكبات.

وتعكس هذه النجاحات التزام مجموعة أدنيك بالاستدامة عبر تبني أحدث التقنيات وإبرام شراكات استراتيجية لتعزيز الكفاءة. ويُذكر أن مركز أدنيك أبوظبي أصبح أول مركز فعاليات واسع النطاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، بفضل التعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC)، وحصوله على شهادات الطاقة المتجددة الدولية المعتمدة من دائرة الطاقة - أبوظبي.

واعتمد المركز مجموعة من الحلول المبتكرة لتقليل بصمته الكربونية، تشمل نظام إدارة المباني المدعوم بالذكاء الاصطناعي لخفض استهلاك الطاقة، ومشروع أسطح الطاقة الشمسية بقدرة خمسة ميجاوات لتغطية 30% من الطلب السنوي على الكهرباء. وأسهمت هذه المبادرات في حصول مركز أدنيك أبوظبي على لقب أفضل مركز مؤتمرات وفعاليات (خارج المملكة المتحدة) لعام 2025 من مجلة C&IT العالمية.

وتواصل مجموعة أدنيك التزامها بدعم رؤية أبوظبي للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتسعى من خلال استكشاف فرص جديدة في قطاعاتها الرئيسية، إلى تعزيز ريادتها العالمية في سياحة الأعمال والفعاليات والضيافة، بما يحقق قيمة طويلة الأجل لدولة الإمارات وشعبها.