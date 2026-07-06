27.5 مليار درهم حجم أقساط التأمين المكتتبة في الربع الأول

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة %15.1 على أساس سنوي ليصل إلى 27.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة %11.1 على أساس سنوي إلى 10 مليارات درهم، وأقساط التأمين الصحي بنسبة %15.5 على أساس سنوي لتصل إلى 14.9 مليار درهم، وأقساط التأمين على الأشخاص وتراكم الأموال بنسبة %30 إلى 2.6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026.

وحسب التقرير الاقتصادي ربع السنوي الصادر عن المصرف المركزي، ارتفع حجم استثمارات شركات التأمين في الإمارات إلى 96.4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي لتشكل نسبة 55.1% من إجمالي الأصول، وذلك مقارنة بنحو 82 مليار درهم (57.7% من إجمالي الأصول) خلال الفترة نفسها من عام 2025، كاشفاً عن زيادة عدد وثائق التأمين بنسبة 9.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام.

وأكد التقرير زيادة المخصصات الفنية وإجمالي حقوق الملكية بنسبة 7.9% و15.8% على التوالي خلال الفترة نفسها، مشيراً إلى أن قطاع التأمين واصل النمو في الربع الأول من عام 2026 من حيث الأقساط المكتتبة، والمخصصات الفنية، والمطالبات المدفوعة، وحقوق الملكية، وحافظ القطاع على استقراره، مع نسب كفاية رأسمال قوية وعائد على الأصول.

ووفقاً لتقرير «المركزي» فقد بلغ عدد شركات التأمين المرخصة 58 شركة، منها 22 شركة تأمين وطنية تقليدية، و10 شركات تأمين تكافل وطنية، و26 فرعاً لشركات تأمين أجنبية عاملة في الدولة، فيما ارتفع إجمالي عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 518 مهنة. وأوضح التقرير أن إجمالي المخصصات الفنية ارتفع في الربع الأول من عام 2026، بنسبة 7.9% على أساس سنوي ليصل إلى 103 مليارات درهم، منوهاً بأن نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة بلغت 53.9% أي نحو 14.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 50.8% (12.1 مليار درهم) في العام السابق.



مؤشرات السلامة

وفيما يخص مؤشرات سلامة قطاع التأمين، أفاد تقرير «المركزي» بأن قطاع التأمين في دولة الإمارات حافظ على مستوى جيد من رأس المال مع نسب قوية لكفاية رأس المال وعائد جيد على متوسط الأصول، حيث ارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال (MCR) إلى 516.1% في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 393.2% في الربع الأول من عام 2025، مدفوعةً بزيادة الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.

وأضاف أن نسبة الأموال الذاتية إلى متطلبات رأسمال الملاءة (SCR) بلغت 187.2% في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 204.1% في الربع الأول من عام 2025، وبالمثل، بلغت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى لصندوق الضمان (MGF) 269.1% في الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 294.7% في العام السابق، لافتاً إلى أنه فيما يخص الربحية، فقد ارتفعت نسبة صافي إجمالي الربح إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 8.7% في الربع الأول من عام 2026، وظلت نسبة العائد على متوسط الأصول مستقرة عند 0.8% في الربع الأول من عام 2026.



مطالبات التأمين

اختتم تقرير «المركزي» بالإشارة إلى أن إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع خطط التأمين سجل زيادة بنسبة 14.5%، على أساس سنوي، ليصل إلى 12.6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026، وشمل ذلك مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤولية بقيمة 4.6 مليار درهم، ومطالبات التأمين الصحي بقيمة 6.8 مليار درهم، ومطالبات التأمين على الأشخاص وتراكم الأموال بقيمة 1.2 مليار درهم.