الثلاثاء 7 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في أسبوعين

تراجع أسعار الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في أسبوعين
7 يوليو 2026 08:52

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتتداول دون أعلى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته خلال الجلسة السابقة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4148.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:43 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4160.20 دولار.

أخبار ذات صلة
أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين
الذهب يرتفع 1% ويتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع

كما تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، إذ انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 61.57 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1618.78 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.11 دولار.

المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
«مجموعة مير» توقِّع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة السورية
اقتصاد
«مجموعة مير» توقِّع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة السورية
اليوم 14:01
كأس العالم 2026: المونديال يحتفى بالمشجع رقم 50 مليون
الرياضة
كأس العالم 2026: المونديال يحتفى بالمشجع رقم 50 مليون
اليوم 14:00
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً بقانون بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف
علوم الدار
سلطان القاسمي يُصدر مرسوماً بقانون بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف
اليوم 13:59
محمد بن راشد يطلق الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم
اليوم 13:51
رونالدو عن روبرتو مارتينيز: إنسان عظيم ومدرب رائع
الرياضة
رونالدو عن روبرتو مارتينيز: إنسان عظيم ومدرب رائع
اليوم 13:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©