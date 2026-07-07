تراجع أسعار الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في أسبوعين

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتتداول دون أعلى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته خلال الجلسة السابقة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4148.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:43 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.2 بالمئة إلى 4160.20 دولار.

كما تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، إذ انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 61.57 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1618.78 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.11 دولار.