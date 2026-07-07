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اقتصاد

الين قرب أدنى مستوى منذ 40 عاماً

الين قرب أدنى مستوى منذ 40 عاماً
7 يوليو 2026 10:38

يحوم الين قرب أدنى مستوياته منذ نحو أربعة عقود اليوم الثلاثاء، في حين استقر الدولار بعد الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة.
وارتفع الين 0.2 بالمئة إلى 161.75 مقابل الدولار، ⁠معوضاً جزءاً من خسائره التي تكبدها في وقت سابق من ​الجلسة، لكنه ظل قريباً من المستوى المتدني البالغ 162.84 ​الذي ‌سجله الأسبوع الماضي.
وانخفضت العملة اليابانية ⁠مقابل ​الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ 2007 عند 217.20، قبل أن تعوض بعض خسائرها. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 184.99 للين، بعدما ارتفع 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.
وفي الأسواق الأوسع، تذبذب الدولار مع مواصلة المستثمرين خفض توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، عقب صدور تقرير وظائف جاء أضعف بكثير ‌من المتوقع. وانخفض اليورو 0.06 بالمئة ​إلى 1.1434 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 1.34005 دولار قبل أن يتراجع قليلاً.
واستقر مؤشر الدولار، الذي ​يقيس أداء العملة الأميركية ‌مقابل مجموعة ⁠من العملات، ‌عند 100.90 نقطة.
ويتوقع المستثمرون حالياً ‌زيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بنحو 29 نقطة أساس بحلول ⁠ديسمبر، انخفاضاً من نحو 38 نقطة ​أساس قبل أسبوع.
وتتجه الأنظار الآن إلى محضر اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة ليونيو، المقرر صدوره غداً الأربعاء، ترقباً لأي مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. 

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المصدر: وام
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