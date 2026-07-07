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«مجموعة مير» توقِّع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة السورية

«مجموعة مير» توقِّع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة السورية
7 يوليو 2026 14:01

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
 أبلغت «مجموعة مير»، وهي شركة استثمارات استراتيجية تُعنى بقطاعي التجزئة والعقارات التجارية، إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بتوسيع حضورها في قطاع الأمن الغذائي من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة في الجمهورية العربية السورية، وبالتعاون مع شركة حلول للتقنيات والخدمات الزراعية، لدراسة تطوير مشروع للتنمية الزراعية والأمن الغذائي وسلاسل القيمة، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة الرامية إلى تنويع استثماراتها وتعزيز تكاملها، عبر سلسلة القيمة في قطاع الأغذية.
وحسب إفصاح تم نشرة على شاشات التداول، فإن مجالات التعاون تشمل دراسة تطوير منظومة زراعية متكاملة تضم التخطيط الزراعي، والزراعة التعاقدية، والتمويل الزراعي، والإرشاد الفني، والتسويق المحلي، والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب تطوير منصة رقمية زراعية متكاملة، ومنظومة خدمات تمويل زراعي رقمية، بما يسهم بشكل مباشر في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز تنافسية المنتجات.
وتضم الرؤية الأولية للمشروع إنشاء أربعة مراكز متخصّصة، تتوزّع استراتيجياً في المناطق الساحلية والوسطى والشرقية والجنوبية في سوريا، لتتولى تجميع، وفرز، وتوضيب، وتبريد المنتجات وفق أعلى المواصفات. وتستهدف هذه المراكز تجهيز الشحنات للتصدير المباشر إلى دولة الإمارات وجمهورية العراق، عبر ممر مدمج للنقل البري والبحري المتكامل يربط بين ميناء خليفة وميناء أم قصر في جمهورية العراق، والمستحدث من مجموعة موانئ أبوظبي، مما يسهم في الارتقاء بالخدمات اللوجستية وتقليص زمن وصول المنتجات.
وفي هذا الإطار، تستكشف المجموعة فرص تطوير نموذج تشغيلي متكامل يعزّز التواصل المباشر مع المزارعين، ويَحدُّ من الوسطاء، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز جودة المنتجات، ودعم استدامة التوريد، تماشياً مع استراتيجية المجموعة الطموحة في تحقيق التكامل الرأسي بقطاع الأغذية.
وقال نهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير: «يمثّل توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة استراتيجية في مسيرة «مجموعة مير» نحو توسيع حضورها في قطاع الأمن الغذائي وتعزيز استثماراتها عبر سلسلة القيمة الزراعية. ونؤمن بأن الاستثمار في منظومات متكاملة تجمع بين البنية التحتية الزراعية، والحلول الرقمية، والشراكات الاستراتيجية، سيسهم في بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة، ودعم استدامة الإنتاج، وتهيئة فرص نمو طويلة الأجل، بما يعزّز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وشركائنا».

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