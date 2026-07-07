تعاون بين «دبي القابضة لإدارة المجمعات» و«الاتحاد إسكو» لتعزيز كفاءة الطاقة بالمجمّعات السكنية



دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي القابضة لإدارة المجمعات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود كفاءة الطاقة ودعم مبادرات الاستدامة في المجمعات التي تديرها دبي القابضة لإدارة المجمعات.

وقّع المذكرة، فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة لإدارة المجمعات، والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو).

وتجمع المذكرة بين نهج دبي القابضة لإدارة المجمّعات القائم على الاستدامة، والخبرة التقنية لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) في إدارة الطاقة.

ومن المقرّر أن تُنجز مشاريع تُحسّن استخدام الطاقة الحالية، وتُعزّز المراقبة والقياس، وتُقدم حلولاً جديدة لتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة.

وستُركِّز مذكرة التفاهم على ثلاثة مجالات رئيسية، هي تنفيذ مشاريع تحسين كفاءة الطاقة، وتقديم حلول الطاقة الشمسية للمجمّعات السكنية، وتسهيل تبادل المعرفة لتجربة مبادرات استدامة جديدة.

وقال فرانسيس جياني، إن الشراكة مع «الاتحاد إسكو»، تعكس الالتزام بإحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، مدفوعاً بغاية مشتركة تُركز على المستقبل، وتماشياً مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، لافتاً إلى توافق الخبرة التقنية وريادة «الاتحاد إسكو» في مجال كفاءة الطاقة مع رؤية دبي القابضة لإدارة المجمّعات لتمكين المرافق والممارسات وأنماط الحياة المستدامة في المجمعات.

من جانبه قال الدكتور وليد النعيمي: من خلال الدّمج بين تقنيات الطاقة الشمسية والتعديلات التحديثية والعدادات الذكية، نهدف إلى إحداث تأثير ملموس وقابل للقياس يتماشى مع استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، فضلاً عن أهداف الاستدامة الأوسع في دولة الإمارات.

وسيستفيد السكان والمُلاك والشركاء في مجمّعات دبي القابضة لإدارة المجمعات من خلال المعدات الموفرة للطاقة، وإتاحة خيارات الطاقة المتجددة، وأدوات المراقبة الأكثر ذكاءً، وزيادة الوعي بالتأثير البيئي.

وتلتزم دبي القابضة بالطموح الوطني لدولة الإمارات المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، وهي من الموقّعين على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً الصادر عن وزارة التغير المناخي والبيئة.

وتتمثل مهمة دبي القابضة لإدارة المجمعات في إنشاء وإدارة مجمعات مستدامة تُولي اهتماماً خاصاً بالسكان في جميع أنحاء دبي.

ويمثّل هذا التعاون خطوةً إضافية في تعزيز دور المجمعات كمساهمين فاعلين في عملية انتقال دولة الإمارات إلى صافي انبعاثات صفري.