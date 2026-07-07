«موانئ دبي العالمية» توسّع أسطولها البحري في الهند بالاستحواذ على سفينة «دي بي ورلد إندوس»



دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، من خلال قطاع الخدمات البحرية التابع لها، عن توسيع نطاق أسطولها البحري باستحواذها على سفينة الحاويات «دي بي ورلد إندوس»، التي تتجاوز سعتها 2500 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، والمخصّصة لدعم حركة التجارة الساحلية المحلية في الهند.

ويمثل انضمام سفينة «دي بي ورلد إندوس» إضافة نوعية تُسهم في تعزيز قدرات قطاع «Shipping Solutions» في مجال الشحن الساحلي داخل الهند، بما يرفع كفاءة خدمات نقل البضائع بين أبرز الموانئ الهندية، ويوفّر حلولاً أكثر موثوقية وكفاءة واستدامة.

كما تُسهم السفينة في تخفيف الضغط على شبكات النقل البري عبر تعزيز وسيلة شحن البضائع بحراً، الأمر الذي يدعم بناء سلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة ومسؤولية تجاه البيئة.

وتغطي شبكة الشحن الساحلي التابعة لقطاع «Shipping Solutions» حالياً 14 ميناءً في الهند، مدعومة بأسطول مخصّص يضم عشر سفن، فيما تجاوز حجم مناولتها خلال عام 2025 أكثر من 473 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وشكّل رسو السفينة لأول مرة في محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، خطوةً جديدة تعكس التزام المجموعة بتعزيز الترابط التجاري العالمي، من خلال التكامل المتواصل بين عمليات الموانئ والخدمات البحرية عبر شبكتها العالمية المتكاملة.

وقال غانيش راج، المدير التنفيذي للعمليات العالمية لقطاع الخدمات البحرية في مجموعة «دي بي ورلد»، إن قطاع الشحن الساحلي في الهند يُمثل ركيزةً استراتيجية لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وقد سلّط تقرير المجموعة الصادر عام 2025 بعنوان «تعزيز سجل السفن الهندي: الطريق نحو التنافسية العالمية» الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها هذا القطاع.

وأضاف أن الاستحواذ على سفينة «دي بي ورلد إندوس» التي ترفع العلم الهندي يؤكد التزام المجموعة بدعم منظومة النقل البحري المحلي، وتعزيز الترابط بين الموانئ والأسواق، وتقديم خدمات بحرية موثوقة وعالية الكفاءة تُسهم في ربط الشركات بالفرص التجارية في مختلف أنحاء الهند.

وستُسهم سفينة «دي بي ورلد إندوس» في تسهيل نقل الحاويات على امتداد السواحل الهندية بشكل حيوي، ما يوفر للمتعاملين بديلاً فعّالاً للنقل البري لمسافات طويلة.

كما يتوافق الاستحواذ على سفينة «دي بي ورلد إندوس» مع استراتيجية مجموعة «دي بي ورلد» الأوسع نطاقاً لدعم منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في الهند، من خلال مواصلة الاستثمار في البنية التحتية البحرية، والموانئ، والخدمات اللوجستية، وحلول سلاسل التوريد.

