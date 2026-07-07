«الموانئ والجمارك» و«دي بي ورلد» تعززان تطوير الكفاءات الإماراتية عبر برنامج «سند»



دبي (الاتحاد)

احتفت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بتخريج 10 كوادر إماراتية من برنامج «سند»، الذي يهدف إلى تطوير الجيل المقبل من المتخصصين الإماراتيين في المجال الأمني، وإعدادهم للعمل ضمن البيئات التشغيلية والتنظيمية والبحرية والأمنية الدولية.

ونُفّذ البرنامج بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية والأكاديمية الرائدة، شملت أكاديمية الشارقة للنقل البحري، وشرطة دبي، وجمارك دبي، حيث أسهمت خبراتها ومعارفها المتخصّصة في توفير تجربة تدريبية متكاملة وشاملة للمشاركين.

وضمّت الدفعة المتخرجة خمسة موظفين من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وخمسة موظفين من «دي بي ورلد»، وقد استوفى جميع المشاركين متطلبات البرنامج بنجاح، محققين نسبة إتمام بلغت 100%، وأظهروا مستوى عالياً من الالتزام والتفاني طوال رحلة التدريب والتطوير المهني التي امتدت 18 شهراً.

وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: يمثّل إعداد الكفاءات الإماراتية لحماية البنية التحتية الحيوية للدولة أولوية استراتيجية، ويجسّد برنامج «سند» استثماراً مهماً في تطوير قدرات وطنية متخصّصة تسهم في تعزيز مرونة وأمن واستمرارية منظومة الموانئ والتجارة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.

وأضاف: نحتفي اليوم بإنجازات هذه الكفاءات الإماراتية التي أظهرت الانضباط والمهنية والقدرة على التكيف طوال فترة البرنامج، وتمكّنت من استكمال متطلباته المكثفة بنجاح، كما يعكس تفانيهم أهمية تطوير قدرات وطنية متخصّصة تدعم استمرار مرونة قطاعات الموانئ والتجارة والخدمات اللوجستية.

وقال: نواصل في المؤسسة التزامنا بالعمل إلى جانب شركائنا في الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية المتخصّصة، وتعزيز منظومتنا الأمنية، ودعم طموحات دولة الإمارات طويلة الأمد في الحفاظ على مكانتها مركزاً عالمياً موثوقاً للتجارة والخدمات اللوجستية والبحرية.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: تعكس شراكتنا في برنامج سند أهمية تكامل جهود المؤسسات الوطنية والجهات الأكاديمية والأمنية لإعداد كوادر إماراتية تمتلك فهماً شاملاً لطبيعة العمل في الموانئ والمحطات والخدمات اللوجستية، ونؤمن بأن تمكين الكفاءات الوطنية من خلال المعرفة المتخصصة والخبرة العملية، يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل قطاعات الموانئ والتجارة والخدمات اللوجستية. ويمثل خريجو برنامج سند جيلاً جديداً من الكفاءات المؤهلة تأهيلاً عالياً.

وامتد برنامج «سند» على مدار 18 شهراً، وجمع بين التعلم النظري والتدريب العملي ودراسة حالات دولية في مجالات الأمن البحري، وأمن الموانئ والمحطات، والبيئات التشغيلية والتنظيمية، وإدارة الأزمات والمخاطر، وأفضل الممارسات الدولية لحماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية.

وحصل المشاركون على أربع شهادات معترف بها دولياً، شهادة التوعية بالأمن البحري، وضابط أمن المرفق المينائي (PFSO)، وتقنيات النجاة الشخصية، والوقاية من الحرائق ومكافحتها.

كما أتاح البرنامج للمشاركين فرصة الاطلاع الميداني المباشر على عمليات الموانئ والمحطات البحرية، كما أتم المشاركون أيضاً زيارة تعليمية إلى خورفكان، وبرنامجاً تدريبياً متخصصاً في أكاديمية شرطة دبي، ما وفر لهم تجارب عملية وتعليمية قيّمة أسهمت في تعزيز الانضباط والثقة بالنفس والعمل الجماعي.

ويجسّد برنامج «سند» نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تطوير كفاءات إماراتية مؤهلة تأهيلاً عالياً وقادرة على دعم أمن ومرونة واستدامة نمو قطاعات الموانئ والملاحة البحرية والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.



