13 مليار درهم مبيعات «مدن» بمشروع «الحديريات جولف استيتس»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مدن» القابضة تسجيل مشروع «الحديريات جولف استيتس» في جزيرة الحديريات، مبيعات تجاوزت 13 مليار درهم خلال أيام قليلة من إطلاقه، في أعلى قيمة مبيعات مُعلنة لمشروع سكني في الإمارات.

ويعكس هذا الأداء القوي الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية المتكاملة في أبوظبي والثقة المتنامية بالسوق العقاري في الإمارة، فيما يضم المشروع 1700 وحدة سكنية تشمل قصوراً وفللاً فاخرة ووحدات تاون هاوس مطلّة على ملعب الجولف.

ويؤكد هذا الإقبال القوي الثقة المتزايدة التي يحظى بها القطاع العقاري في أبوظبي، مدعوماً بالرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للإمارة وجودة المشاريع التطويرية التي تقدمها «مدن».

كما يعزّز المشروع مكانة جزيرة الحديريات كإحدى أبرز الوجهات السكنية والترفيهية المتكاملة في أبوظبي.

واستقطب المشروع اهتماماً واسعاً من المشترين، حيث شكّل غير المقيمين في دولة الإمارات 15% من إجمالي المشترين، فيما مثّل العملاء الجدد لدى «مدن» نحو 81% من إجمالي الطلب، ما يعكس جاذبية المشروع وقدرته على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين والمشترين المحليين والدوليين.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة»: يعكس هذا الطلب القوي الثقة العالمية المتنامية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وهي ثقة تستند إلى الرؤية بعيدة المدى لقيادتنا الرشيدة، وقوة المنظومة الاقتصادية، والالتزام الراسخ بالتنمية المستدامة، كما يعزز هذا النجاح الكبير مكانة الإمارة كواحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبية للاستثمار واستقطاب الكفاءات، فضلاً عن ريادتها في توفير أعلى معايير جودة الحياة.

وبدوره، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: يؤكد الإقبال الكبير على المشروع أن المشترين باتوا يبحثون بشكل متزايد عن وجهات توفر تجربة معيشية متكاملة وقيمة طويلة الأمد، وهو ما نحرص على تحقيقه في جميع مشاريعنا.

ومن جهته، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية: صُمم مشروع «الحديريات جولف استيتس» ليقدم تجربة سكنية متميزة ترتكز على الجودة والخصوصية وأسلوب الحياة النشط، ويعكس الإقبال من المشترين جاذبية هذا المجتمع السكني وموقعه الاستثنائي، إلى جانب قوة الطلب على الوحدات السكنية المخططة بعناية في أبوظبي، ونعتز بالثقة التي وضعها المشترون في «مدن»، ونتطلع إلى تجسيد هذه الرؤية بما ينسجم مع رسالتنا الرامية إلى بناء مدن نابضة بالحياة.