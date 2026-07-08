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الدولار عند أعلى مستوى في أسبوع وتراجع العملات المشفرة

الدولار عند أعلى مستوى في أسبوع وتراجع العملات المشفرة
8 يوليو 2026 08:50

حافظ الدولار على أعلى مستوياته هذا الأسبوع أمام معظم العملات الأخرى في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم.

وجرى تداول ​مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 101.18 وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يوليو.

وصعد الدولار النيوزيلندي ​0.1 بالمئة ‌إلى 0.5681 دولار أميركي. وارتفع الدولار 0.1 بالمئة أمام ​العملة اليابانية إلى 162.28 ين.

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وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى ​1.1405 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 ⁠بالمئة إلى 1.3353 دولار. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6926 دولار.

وتراجعت عملة بتكوين 0.2 بالمئة ​إلى 63518.35 دولار، بينما انخفضت إيثر ⁠0.5 بالمئة إلى 1774.45 دولار.

 

المصدر: وام
الدولار
الدولار الأميركي
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