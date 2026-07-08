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اقتصاد

غُرف دبي تطلق «منصة تمكين الشركات» لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال

غُرف دبي تطلق «منصة تمكين الشركات»
8 يوليو 2026 15:21

 

دبي (الاتحاد)
أطلقت غرف دبي، «منصة تمكين الشركات»، بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تُشكِّل بوابة رقمية موحّدة تتيح حِزماً متكاملة من الخدمات المؤسسية، بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.
وتتيح المنصة، بالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، وصولاً سلساً إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً، موزّعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاًّ من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، إضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.
وأكد خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، حرص غرف دبي على تعزيز المقومات الداعمة لنمو مجتمع الأعمال وتحفيز توسّع الشركات العاملة في دبي محلياً وعالمياً، لافتاً إلى التزمها بمواصلة الارتقاء بالمنظومة الاستثمارية المتكاملة، بما يعزّز بيئة أعمال تنافسية ومستدامة تمكّن رجال الأعمال والمستثمرين من تحقيق النمو والازدهار والمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية.
من جانبه قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن منصة تمكين الشركات تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم الشركات العاملة في كافة القطاعات، لا سيما قطاع الاقتصاد الرقمي، حيث تقدِّم خدمات نوعية تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية، عبر ربط الشركات وروّاد الأعمال بشبكة من الشركاء مزوّدي الخدمات الموثوقين، في خطوة مبتكرة لتوفير بيئة محفّزة للنمو تمكّن الشركات من العمل بمرونة وفعالية أكبر.
وتقدّم «منصة تمكين الشركات» تجربة سلسة ومتكاملة تُركّز على احتياجات المستخدم، مما يساعد الشركات على الوصول بسهولة إلى شبكة مترابطة من الجهات والمؤسسات والشركاء، والتي تشمل حالياً كلاًّ من شركة «زن داتا سايبر سيكوريتي»، وشركة «فاست فينتشرز» و«مامو» و«أوكتا» و«فولت» و«بيمو» و«إس جي إس جلف ليمتد».
ومن خلال توحيد الخدمات المؤسسية ضمن بوابة واحدة، تساهم المنصة في توفير الوقت والجهد، وتمكين الشركات من التركيز على أنشطتها الأساسية وتعزيز نموها الاستراتيجي.

 

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