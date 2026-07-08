«بريسايت» توقّع مذكرة تعاون مع وزارة النقل في كازاخستان لتعزيز بيانات التشغيل الذكية



أستانا (الاتحاد)

وقّعت بريسايت، الشركة العالمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للأنظمة الذكية، ووزارة النقل في جمهورية كازاخستان، مذكرة شروط أولية لاستكشاف تطوير منصة وطنية لبيانات التشغيل الذكية في قطاع النقل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي السيادي في تحسين رصد ومراقبة شبكة النقل في كازاخستان وإدارتها ورفع مستويات أدائها.

وستُمكِّن المنصة المقترحة من توفير رؤية تشغيلية فورية، ورؤى تنبؤية دقيقة، واتخاذ قرارات تعتمد على بيانات التشغيل الذكية، بما يساعد سلطات النقل على تعزيز السلامة على الطرق، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتحسين العمليات، وتعزيز مرونة منظومة النقل في البلاد.

وبموجب المذكرة، التي تم توقيعها في أستانا عاصمة كازاخستان، يعتزم الطرفان دراسة وتقييم تطوير منصة موحّدة لبيانات التشغيل الذكية، تدمج بين أنظمة مراقبة النقل الحالية، وأنظمة قياس أوزان المركبات أثناء الحركة، وقدرات تحليلات الفيديو، وغيرها من الحلول الرقمية، ضمن بيئة تشغيلية واحدة.

ومن المتوقع أن يسهم نشر القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين السلامة على الطرق، وتعزيز الرقابة التنظيمية، وزيادة القدرة على رصد المخالفات المرتبطة بقطاع النقل، وحماية البنية التحتية للطرق، وتمكين عمليات نقل أكثر كفاءة على مستوى الدولة، مستندة إلى بيانات التشغيل الذكية.

وقال نورلان ساورانباييف، وزير النقل في جمهورية كازاخستان، إنه لضمان تشغيل منظومة نقل حديثة بفعالية، يجب تبنِّي التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وستسهم مبادرات من هذا النوع في تعزيز السلامة على الطرق، وضمان مستويات أعلى من الشفافية في عمليات النقل، والارتقاء بإدارة قطاع النقل في كازاخستان إلى مستوى جديد كلياً.

من جانبه قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، إن كازاخستان أظهرت طموحاً واضحاً نحو تمكين بنية تحتية وطنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانطلاقاً من خبرات الشركة في دعم مسيرة التحول الرقمي في البلاد، تتطلع «بريسايت» إلى استكشاف دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في ترسيخ شبكة نقل أكثر أماناً وكفاءةً ومرونةً في كازاخستان، بالاعتماد على بيانات التشغيل الذكية الفورية واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

وتُعد كازاخستان سوقاً استراتيجية للنموّ بالنسبة إلى بريسايت، ونموذجاً مهماً لالتزام الشركة بتمكين أنظمة بيانات تشغيل ذكية على المستوى الوطني من خلال الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

وأنجزت بريسايت عدة مبادرات في أنحاء كازاخستان، بالتعاون مع الشركاء في الحكومة والمؤسسات، بما في ذلك مشروع أستانا للمدينة الذكية، وأول حاسوب فائق وطني للذكاء الاصطناعي في كازاخستان، والذي احتل المركز الـ86 عالمياً ضمن قائمة «أفضل 500» لأجهزة الحاسوب الفائقة، إلى جانب إنشاء مختبر مخصّص للبحث والتطوير في المركز الدولي للذكاء الاصطناعي Alem.AI في العاصمة أستانا.