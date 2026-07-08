افتتاح مركز «سباركس» للابتكار في مدينة إكسبو دبي

دبي (الاتحاد)

افتُتح في مدينة إكسبو دبي مركز «سباركس» للابتكار، الذي يركّز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير الحلول والمنتجات، وتعزيز الابتكار المشترك، بما يدعم توجهات دولة الإمارات في الاقتصاد الجديد والابتكار واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وأعلنت «نستله» افتتاح مركز «سباركس» للابتكار في مقرها الرئيسي الجديد بمدينة إكسبو دبي، بحضور معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة «مدينة إكسبو دبي»، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ونجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة «مدينة إكسبو دبي»، وياسر عبدالملك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«نستله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إلى جانب عدد من القيادات من مدينة إكسبو دبي و«نستله».

وقالت معالي ريم الهاشمي، إن التعاون والابتكار هما جوهر صناعة المستقبل الذي تضع فيه الشركات والحكومات الإنسان على رأس أولوياتها وفي صميم منتجاتها وخدماتها، معربة عن الفخر برؤية منظومة الابتكار في مدينة إكسبو دبي تنمو مع إضافة مركز «سباركس» للابتكار واعتزازها بنستله شريكاً استراتيجياً في مجمع ابتكارات الاستدامة الأول في دولة الإمارات.

من جانبه، قال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات تواصل بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تطوير نموذج اقتصادي متكامل قائم على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص العالمي، بما يسهم في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال، مشيراً إلى أن تمكين بيئة الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة يمثلان ركيزة أساسية في تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد، ورفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد، بما يُعزز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة التحولات العالمية.

وأضاف أن احتضان دولة الإمارات مراكز الابتكار والاستدامة والصناعات المتقدمة التابعة للشركات العالمية، يعكس الثقة المتنامية في البيئة الاقتصادية للدولة، وما توفره من بنية تحتية متقدمة وتشريعات مرنة ومنظومة أعمال تنافسية، ويؤكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثّل محوراً رئيسياً في تطوير الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

بدوره قال ياسر عبدالملك، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعدُّ واحدة من أكثر مناطق العالم ديناميكية، إذ يُسهم المستهلكون فيها في تشكيل التوجهات العالمية، معتبراً أن مركز «سباركس» يعكس ثقة الشركة بالمواهب والإبداع وروح ريادة الأعمال، التي تزخر بها هذه المنطقة، ومؤكداً أن أفضل الأفكار تنشأ من تنوع وجهات النظر وتحدي الأساليب التقليدية والبقاء على مقربة دائمة من المستهلكين، وهو ما يُجسّده «سباركس» من خلال توفير بيئة تُعزّز فيها التكنولوجيا الإبداع البشري، ويحوّل فيها التعاون الأفكار الطموحة إلى ابتكارات ذات أثر ملموس.

ويقوم مركز «سباركس» على مبدأ التعاون المشترك، حيث يجمع الشركات الناشئة والجامعات وشركاء التكنولوجيا والجهات الحكومية للعمل على تطوير حلول تعكس احتياجات المستهلكين، معتمداً على الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات المتقدمة إلى جانب الفهم المباشر لاحتياجات الأسواق.

ويستفيد المركز من شراكة استراتيجية بين «نستله» و«كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بما يمكّن فرق العمل من رصد مؤشرات المستهلكين في الوقت الفعلي وتحويلها إلى رؤى عملية قابلة للتنفيذ، وتسريع تطوير الابتكارات والمنتجات والخدمات.