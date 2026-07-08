شراكة بين «دبي للإنترنت» و«لوكس إنوفيشن» لدعم الابتكار

دبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة دبي للإنترنت إبرام شراكة استراتيجية مع الوكالة الوطنية للابتكار في لوكسمبورغ «لوكس إنوفيشن» بهدف تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي بما يدعم نمو شركات التكنولوجيا ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والابتكار انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وبموجب الشراكة ستوفّر مدينة دبي للإنترنت الدعم والإرشاد للشركات المبتكرة التابعة لـ«لوكس إنوفيشن» لتسهيل تأسيس أعمالها والانضمام إلى منظومة الأعمال المتكاملة في دبي فيما تتيح للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا العاملة في دبي فرص التوسع إلى الأسواق الأوروبية عبر لوكسمبورغ والاستفادة من موقعها الاستراتيجي داخل الاتحاد الأوروبي ومنظومتها المتقدمة للابتكار.

وأكد عمار المالك النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت أن المدينة رسّخت منذ تأسيسها مكانتها منصة رائدة لنمو شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة وبناء جسور التواصل بين مجتمعات الأعمال بما يخلق فرصاً جديدة للابتكار والنمو المشترك.

من جانبه، قال ديفيد فوي رئيس قسم العلاقات التجارية الدولية الاقتصاد الرقمي في «لوكس إنوفيشن» إن التعاون مع مدينة دبي للإنترنت يعزّز الترابط بين منظومتي الابتكار في دبي ولوكسمبورغ ويفتح المجال أمام بناء شراكات نوعية وتوسيع شبكات الأعمال وإطلاق مبادرات مشتركة تعود بالنفع على الشركات في الجانبين.

وتستهدف الشراكة استكشاف فرص جديدة للابتكار والاستثمار من خلال الاستفادة من موقع لوكسمبورغ كبوابة للأسواق الأوروبية ومكانة مدينة دبي للإنترنت، كأحد أبرز مراكز التكنولوجيا في المنطقة، والتي تضم منظومة متكاملة تشمل شركات ناشئة وشركات مدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500» إلى جانب شركات عالمية مثل جوجل ومايكروسوفت وميتا وأوراكل وهواوي وآي بي إم وسيلزفورس وسامسونج وساب.

وتحتضن مدينة دبي للإنترنت أكثر من 31 ألف متخصّص وما يزيد على 20 مركزاً للبحث والتطوير والابتكار فيما أظهرت دراسة أجرتها بالتعاون مع شركة أكسنتشر أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بلغت 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس عشرة الماضية بما يؤكد دورها المحوري في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية دبي على الساحة العالمية.