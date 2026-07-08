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اقتصاد

العين تستضيف العروض النهائية للدورة الأولى من برنامج «مزن Hub71»

جانب من فعاليات يوم العروض التقديمية لبرنامج «مزن Hub71» (من المصدر)
9 يوليو 2026 01:11

العين (وام)

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شهدت مدينة العين، يوم العروض التقديمية لبرنامج «مزن Hub71» في نسخته الأولى والذي شكّل منصة بارزة استعرض خلالها 16 مؤسساً إماراتياً مشاريعهم الناشئة الواعدة أمام نخبة من المستثمرين وقادة منظومة الابتكار في إمارة أبوظبي، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التدريب والتطوير المكثف.
ويجسد برنامج «مزن» شراكة استراتيجية مثمرة بين «Hub71» وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، تجمع بين الخبرة العميقة للصندوق في تمويل ودعم ريادة الأعمال الوطنية، والقدرات المتقدمة لمنظومة «Hub71» في تمكين الشركات الناشئة تكنولوجيا على مستوى العالم. ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً ببناء مسار مستدام لدعم رواد الأعمال الإماراتيين منذ المراحل الأولى، وتزويدهم بالإرشاد العملي والتوجيه، وإتاحة الوصول لشبكة واسعة من الشركاء والخبراء.
وأكد محمد الخوري، رئيس قسم التسويق في «Hub71» في على الأهمية الاستراتيجية للبرنامج قائلاً ينسجم برنامج «مزن» تماماً مع رؤية أبوظبي الطموحة لبناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.
من جانبه، شدد خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، على الرؤية الواضحة التي انطلق منها هذا التعاون موضحا أن هدف البرنامج راسخ ومحدد، وهو احتضان المؤسسين الإماراتيين، ومساعدتهم في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.

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