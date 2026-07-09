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تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
9 يوليو 2026 09:20

انخفض سعر ⁠الذهب، اليوم الخميس، ووصل قرب أدنى مستوى له خلال أسبوع والذي سجله في الجلسة الماضية.

وبحلول الساعة 03:43 بتوقيت جرينتش، ​هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4060.46 دولار للأوقية، بعد انخفاضه أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ مطلع يوليو الجاري.

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وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.3 % عند 4069.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن ⁠النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 57.77 دولار للأوقية، في حين ارتفع ​سعر البلاتين 0.8 % إلى 1591.13 ⁠دولار وزاد سعر البلاديوم 0.8 % إلى 1223.95 دولار.

المصدر: وام
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