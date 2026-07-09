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اقتصاد

«موانئ دبي العالمية» توسع خدمات النقل البري بالخليج عبر الاستحواذ على 700 شاحنة

«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على 700 شاحنة
9 يوليو 2026 16:59

 
دبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» استحواذها على 700 شاحنة حديثة لتوسيع شبكة الشحن البري في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة طويلة الأمد لبناء شبكة لوجستية متكاملة تربط الموانئ ومحطات الحاويات، والمناطق الاقتصادية، والمنصات الرقمية، لتوفير حلول متكاملة للمتعاملين على امتداد سلاسل التوريد.
وسيُضيف الأسطول الجديد ما يصل إلى 35 ألف رحلة شاحنة شهرياً، بما يدعم عمليات النقل البري المحلي والعابر للحدود لمتعاملي «دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، وستُلبّي هذه الشاحنات متطلبات المراحل الأولى والوسطى والأخيرة على مستوى المنطقة، وستُسهم في رفع كفاءة نقل البضائع المُعبّأة في حاويات وغير المُعبّأة.
وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، إنه مع تصاعد وتيرة الطلب في المنطقة، تمضي المجموعة قُدماً في توسيع قدراتها التشغيلية لتتيح لهم شبكة لوجستية متكاملة وموثوقة تُواكب متطلباتهم في كل مرحلة من مراحل سلاسل التوريد.
وقال رافين جولياني، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، إن متعاملي المجموعة يتطلعون إلى حلول تجمع بين الموثوقية والكفاءة والاستدامة في سلاسل التوريد، وهو ما تُقدّمه شبكتنا المترابطة من المستودعات والموانئ عبر قدرتها على نقل مختلف أنواع البضائع كالحاويات والمركبات والسلع القابلة للتلف.
وتتميّز الشاحنات الجديدة بكفاءتها في استهلاك الوقود واستيفائها معيار الانبعاثات «يورو 5»، ونعمل على استكشاف خيارات المركبات العاملة بالطاقة المولدة من مصادر صديقة للبيئة خلال المرحلة المقبلة.
ويجري استخدام الشاحنات الجديدة تدريجياً في العمليات، بما يُكمّل الطاقة الحالية لأسطول الشبكة لدى «دي بي ورلد»، والتي وصلت إلى نحو 3,000 حركة شاحنة يومياً على مستوى المنطقة.
وخلال الأشهر الأخيرة، افتتحت «دي بي ورلد» ممرات جمركية سريعة تربط بوابات الساحل الشرقي مباشرةً بميناء جبل علي، وأنشأت ممراً جمركياً من صحار في سلطنة عُمان، ووظّفت خيارات المسارات البحرية عبر البحر الأحمر من خلال محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي، بما أتاح توجيه أكثر من 350 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً برّاً في أعقاب الاضطرابات الملاحية.
 

موانئ دبي العالمية
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