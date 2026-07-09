تعاون بين «غرف دبي» و«ويو بنك» لتوفير حلول مصرفية بديلة للشركات الصغيرة



دبي (الاتحاد)

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع «ويو بنك»، بهدف تزويد الشركات العاملة في الإمارة بحلول مصرفية بديلة وأدوات متطورة للتمويل المؤسسي وحلول الدفع، وتعزيز تبنّي مجتمع الأعمال في الإمارة لوسائل الدفع الرقمية، بما يسهم في دعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية.

وبموجب المذكرة، ستستفيد الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، من تجربة رقمية سلسة ومرنة بما يتعلّق بفتح الحسابات عبر «ويو بنك»، والحصول على حلول تمويلية متطورة تساعد الشركات على إدارة تدفقاتها النقدية، والاستثمار في خطط التوسّع.

وأكد خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، حرص غرف دبي على تعزيز مقومات بيئة الأعمال المحفّزة لنمو الشركات في دبي، موضحاً أن توسيع خيارات التمويل بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المالية يأتي في إطار الالتزام بتوفير المزيد من الأدوات المالية المبتكرة والمتنوعة التي تلبي المتطلبات المتغيرة لمجتمع الأعمال، وتمكّن الشركات من الوصول إلى خدمات مصرفية وتمويلية أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزّز تنافسية القطاع الخاص ويدعم ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال.

من جهته، قال براتيك فاهي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في «ويو بنك»، إن تأسيس «ويو للأعمال» جاء لجعل الخدمات المصرفية أبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن فتح الحساب إلى التمويل، موضحاً أن الهدف هو إزالة العقبات التي تُبطئ الشركات، لتتمكن من التركيز على النمو.