«أبوظبي للتنمية» يزور محطة قطار الركاب بمدينة محمد بن زايد



أبوظبي (الاتحاد)

زار محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية يرافقه وفدٌ الصندوق محطة قطار الركاب بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك في إطار الحرص على ترسيخ التواصل المؤسسي والاطلاع ميدانياً على هذا المشروع الوطني الرائد.

وتضمّنت الزيارة جولة تعريفية في مرافق محطة قطار الاتحاد، اطّلع خلالها الحضور على البنية التحتية المتطورة والتي صُمّمت وفق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية وأرقى مواصفات الجودة على المستوى العالمي.

وتأتي الزيارة انطلاقاً من التزام صندوق أبوظبي للتنمية بترسيخ التواصل بين الجهات الوطنية وتعزيز الوعي بالمشاريع الوطنية النوعية التي تقود مسيرة دولة الإمارات نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستقبل مستدام.