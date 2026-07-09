الخميس 9 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اقتصادية عجمان» تعزز مهارات ريادة الأعمال عبر «صيفنا سعادة 2026»

«اقتصادية عجمان» تعزز مهارات ريادة الأعمال عبر «صيفنا سعادة 2026»
9 يوليو 2026 18:26


عجمان (الاتحاد)
تشارك دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في برنامج «صيفنا سعادة 2026» عبر حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف تنمية المهارات الاقتصادية والتقنية والقيادية، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والهوية الوطنية لدى الأطفال والشباب.
وأكد سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، أن مشاركة الدائرة تجسد التزامها بدعم مستهدفات القيادة الرشيدة، وترجمة توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في استثمار الإجازة الصيفية لبناء جيل مؤهل يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على الابتكار، مشيراً إلى أن الدائرة حرصت على تصميم برامج تجمع بين التعلم والتطبيق العملي، بما يسهم في صقل قدرات الشباب، وتعزيز الوعي المالي، وتنمية المهارات التقنية والاقتصادية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل.
وتضم مشاركة الدائرة خمس مبادرات رئيسة صُممت لتنمية مهارات الأطفال والشباب وإعدادهم لمتطلبات المستقبل، تشمل مبادرة «كيدز ماركت» التي توفر للأطفال واليافعين تجربة واقعية لممارسة ريادة الأعمال، وتنمية مهارات التخطيط المالي والتسويق وخدمة العملاء، بما يعزز ثقافة العمل الحر والابتكار منذ سن مبكرة، وبرنامج «صمم وكيلك الذكي» الذي يعرّف المشاركين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ويمكنهم من تصميم مساعد ذكي، بما ينمي مهارات الابتكار والتفكير التقني، وبرنامج «طاقةX» الهادف إلى ترسيخ مفاهيم الصحة واللياقة البدنية وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي، إلى جانب مسابقة «السرود» التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الإماراتي وترسيخ الترابط الأسري، وبرنامج «هوامير» الذي يعزز الثقافة المالية ومفاهيم ريادة الأعمال والتخطيط الاقتصادي.

اقتصادية عجمان
آخر الأخبار
ويمبلدون
الرياضة
موخوفا تقصي جوف وتبلغ نهائي ويمبلدون للمرة الأولى
اليوم 20:37
ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي
الترفيه
12 تجربة متفرِّدة لضيوف «مدن ياس الترفيهية»
اليوم 20:33
شعار القوات المسلحة الأردنية
الأخبار العالمية
الأردن يعلن اعتراض صواريخ أطلقتها إيران
اليوم 20:16
الذكاء الاصطناعي يفك شفرة النقوش القديمة عبر محادثة بسيطة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يساعد المؤرخين على "التحدث" مع الحضارات القديمة
اليوم 20:14
جيزوس مدرباً جديداً للبرتغال
الرياضة
جيزوس مدرباً جديداً للبرتغال
اليوم 19:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©