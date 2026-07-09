تعاون بين «دبي الرقمية» و«مجموعة الإمارات»

دبي (الاتحاد)

وقّعت دبي الرقمية ومجموعة الإمارات، اتفاقية تعاون استراتيجية تتيح للمجموعة الاستفادة من منظومة الخدمات والمنصات الرقمية التي تطورها دبي الرقمية، في خطوة تعزز الجاهزية الرقمية في الإمارة، وترتقي بتجربة الموظفين، وترفع كفاءة العمليات، وتدعم تكامل الأنظمة وتبادل البيانات، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي.

شهد توقيع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، ومعالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، فيما وقعها مطر سعيد الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وأميرة العوضي، نائب رئيس أول لعمليات وأنظمة الموارد البشرية في طيران الإمارات.

وتشمل الاتفاقية الاستفادة من الخدمات الرقمية ومنصات التمكين الرقمي وخدمات البيانات والإحصاء، بما يسهم في تعزيز تكامل الأنظمة، وتوسيع استخدام المنصات الرقمية المشتركة، وتوفير بيئة رقمية أكثر ترابطاً ومرونة. وأكد الحميري أن الاتفاقية تجسد رؤية دبي في بناء منظومة رقمية متكاملة.