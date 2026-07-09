نهيان بن مبارك: القطاع الصناعي شريك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني

أبوظبي (وام)



زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مصنع سالم الشعيبي للذهب والمجوهرات في كيزاد بأبوظبي، حيث قام بجولة ميدانية شاملة في مختلف مرافق المصنع، اطّلع خلالها على خطوط الإنتاج، وتقنيات تصميم وتصنيع وصياغة الذهب والمجوهرات، وآليات التشغيل الذكية المعتمدة في مختلف مراحل الإنتاج، واستمع إلى شرح مفصل حول منظومة العمل والأنظمة التشغيلية الحديثة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام معاليه بدعم القطاع الصناعي، وتشجيع الصناعات المتقدمة، وتعزيز المشاريع الوطنية التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والابتكار.

وكان في استقبال معاليه سالم الشعيبي، مؤسس مجموعة سالم الشعيبي للمجوهرات، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والإدارية بالمجموعة، حيث رافقوه في جولة موسعة شملت خطوط الإنتاج، ووحدات تصميم وتطوير المجوهرات، وأقسام التصنيع والتشطيب، ومختبرات فحص الجودة، ومرافق البحث والتطوير، ومراكز الابتكار، إضافة إلى الأنظمة الذكية المستخدمة في إدارة العمليات الإنتاجية، والتي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في قطاع صناعة الذهب والمجوهرات.

واستمع معاليه إلى شرح وافٍ حول منظومة العمل داخل المصنع، وآليات التصنيع والإنتاج، والتقنيات المستخدمة في مختلف مراحل صناعة الذهب والمجوهرات، بدءاً من التصميم والابتكار، مروراً بعمليات التصنيع والصياغة الدقيقة، وانتهاءً بالفحص وضمان الجودة.

ويأتي إنشاء مصنع سالم الشعيبي للذهب والمجوهرات في إطار توجه مجموعة سالم الشعيبي للمجوهرات نحو تعزيز الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، من خلال توظيف أحدث التقنيات العالمية في تصنيع الذهب والمجوهرات، بما يسهم في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بما شاهده من مستوى متقدم في التقنيات والإمكانات البشرية والتشغيلية، مؤكداً أن المشروع الصناعي يمثل نموذجاً رائداً للمشروعات الصناعية الإماراتية التي تجمع بين الجودة والابتكار والرؤية المستقبلية، وتعكس ما وصل إليه القطاع الصناعي في الدولة من تطور وريادة.

وقال معاليه، إن ما شاهدناه اليوم في المصنع يجسّد تميّز الصناعة الإماراتية، ويعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الصناعة في دولة الإمارات، ويؤكد قدرة الكفاءات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي على الابتكار والإبداع وتطوير منتجات تضاهي أعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن هذا الصرح الصناعي يجسّد الطموح والرؤية والاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية المؤهلة، ويؤكد أن القطاع الصناعي أصبح شريكاً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والصناعة والتجارة والاستثمار، مستندةً إلى رؤية تنموية طموحة جعلت من الابتكار، والتنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعات المتقدمة، ركائز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة. وأشار إلى أن الصناعات المتقدمة أصبحت اليوم أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وعنصراً رئيسياً في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالجهود الكبيرة التي بذلها سالم الشعيبي وفريق العمل في إنشاء هذا الصرح الصناعي المتطور، الذي يجسّد هذه الرؤية الوطنية الطموحة، ويعكس روح المبادرة والإصرار على التميز، والثقة بقدرات دولة الإمارات وما توفره من بيئة استثمارية عالمية تشجع القطاع الخاص على إطلاق مشاريع صناعية نوعية تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز التنمية المستدامة، وترسّخ مكانة الدولة وجهةً عالميةً للصناعة والتجارة والاستثمار، معرباً عن ثقته بأن هذا المصنع سيشكّل إضافة مهمة لقطاع صناعة الذهب والمجوهرات، ونموذجاً يحتذى به في الابتكار الصناعي، وداعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة.

وفي ختام الزيارة، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن تمكين الصناعات الوطنية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لرؤية دولة الإمارات الاقتصادية طويلة المدى، مشدداً على أهمية مواصلة الاستثمار في الصناعات المتقدمة، ودعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ المكانة العالمية للدولة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

واختتم معاليه الزيارة بالتقاط صورة تذكارية مع إدارة المصنع والعاملين فيه، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكداً أن التميز الصناعي سيظل ركيزة أساسية لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وأعرب سالم الشعيبي، عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على هذه الزيارة الكريمة، مؤكداً أن اهتمام معاليه بالمشروعات الصناعية يشكل حافزاً كبيراً لمواصلة الابتكار، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير الكفاءات البشرية، وتوسيع حضور المجموعة ومنتجاتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يواكب المكانة الريادية التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الذهب والمجوهرات.

وأكد أن المجموعة ماضية في الاستثمار في الابتكار، وتطوير تقنيات التصنيع المتقدمة، وتنمية الكفاءات الوطنية، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ويسهم في تقديم منتجات إماراتية بمعايير عالمية، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وترسيخ رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قائم على الابتكار والصناعة المتقدمة.