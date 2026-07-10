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الذهب يترقب خسائر أسبوعية

الذهب يترقب خسائر أسبوعية
10 يوليو 2026 08:26

لم يطرأ ⁠تغير يذكر على أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، في وقت تقيم فيه الأسواق مخاطر التضخم، فيما دفعت توقعات متجددة برفع الفائدة أسعار الذهب صوب هبوط أسبوعي.

و ​استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4122.09 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها نحو خسارة أسبوعية بنسبة تتجاوز واحدا بالمئة.

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وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس  0.2 بالمئة إلى 4131.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 59.94 ​دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1614.22 دولار، وزاد ⁠البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1252.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسارة أسبوعية.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
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