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اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» تستأنف عمليات تشغيل مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا

«الإمارات للألمنيوم» تستأنف عمليات تشغيل مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا
10 يوليو 2026 17:15

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن استئناف عمليات الإنتاج في مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في أبوظبي.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الألومينا إلى 50% من الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الأيام المقبلة، على أن تصل المصفاة إلى كامل طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية العام الجاري.
ويعتمد توقيت زيادة الإنتاج في مصفاة الطويلة للألومينا على أوضاع سلسلة التوريد واستراتيجية الشركة في توريد الألومينا، ولا يعتمد حالياً إنتاج الألمنيوم في مصهر الطويلة على وصول المصفاة إلى كامل طاقتها الإنتاجية.
وقد بلغ إنتاج مصفاة الطويلة للألومينا 2.4 مليون طن من الألومينا في عام 2025، ملبياً 46% من احتياجات الشركة للألومينا خلال ذلك العام. وتُعد الألومينا المادة الخام الرئيسية المستخدمة في مصاهر الألمنيوم.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن استئناف عمليات إنتاج مصفاة الطويلة للألومينا يمثل محطة مهمة ضمن الجهود المتواصلة لإعادة تشغيل موقع الشركة في الطويلة، وتعزيز مكانته كأحد أهم وأكبر منشآت إنتاج الألمنيوم في العالم، موضحاً أن هذا الإنجاز يعود إلى تفاني فريق العمل ومرونته، ودورهم المحوري في إعادة تشغيل العمليات وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.
يذكر أن عمليات الإنتاج في مصفاة الطويلة للألومينا توقفت في 28 مارس نتيجة للهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي. واستأنفت المصفاة إنتاج هيدرات الألومينا، وهي المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الألومينا، في 24 يونيو الماضي.
بدأت مصفاة الطويلة للألومينا عملياتها الإنتاجية في عام 2019، وتقع بجانب مصهر الطويلة التابع للشركة في أبوظبي، يتم نقل الألومينا إلى مرافق التخزين في المصهر عبر شبكة من الأحزمة الناقلة.

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