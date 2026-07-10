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اقتصاد

«الدار» تطلق «ياس بوينت» باستثمارات 6 مليارات درهم

«الدار» تطلق «ياس بوينت» باستثمارات 6 مليارات درهم
10 يوليو 2026 17:16


أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت مجموعة «الدار»، مشروع «ياس بوينت»، الوجهة البحرية الجديدة في الجهة الشمالية من جزيرة ياس، باستثمارات تطويرية تبلغ 6 مليارات درهم، في خطوة تعزز مكانة الجزيرة كإحدى أبرز وجهات الترفيه وأسلوب الحياة والاستثمار.
ويمتد المشروع على مساحة تقارب 600 ألف متر مربع، ويضم 1600 وحدة سكنية تستوعب عند اكتمالها نحو 5 آلاف مقيم، ضمن مخطط رئيس يركز على سهولة التنقل سيراً على الأقدام عبر شبكة مترابطة من المسارات والحدائق والمساحات المفتوحة والواجهة البحرية.
ويشمل «ياس بوينت» فندقاً من فئة الخمس نجوم، ووحدات سكنية تحمل علامات تجارية، ومدرسة دولية تستوعب نحو 3,600 طالب، إلى جانب متاجر تجزئة ومطاعم وتجارب ترفيهية ومرافق للرياضات والأنشطة المائية.
وسيضم المشروع أول شاطئ في الجهة الشمالية من جزيرة ياس، إضافة إلى ممشى بحري بطول 700 متر يضم مطاعم ومقاهي ومتاجر تجزئة ومساحات عامة وأنشطة مائية، كما يضم ثلاثة متنزهات عامة، من بينها متنزه «ليا» الممتد على مساحة 60 ألف متر مربع، بما يعزز جودة الحياة وسهولة التنقل.
وتتكامل الواجهة البحرية مع خط ساحلي يتيح أنشطة مائية، منها التجديف بقوارب الكاياك، ومناطق مخصصة للاسترخاء، إلى جانب خدمات التاكسي المائي، فيما يرتبط المشروع بشبكة ممرات متكاملة تربطه بمجمعي «ياس إيكرز» و«ياس ريفا»، وبالمدارس والحدائق ومنافذ التجزئة، إضافة إلى أبرز معالم الجزيرة، وهي «سي وورلد أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي» و«ياس مول» و«حلبة مرسى ياس»، والوجهتين المرتقبتين «ديزني أبوظبي» و«سفير أبوظبي».
وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير، إن «ياس بوينت» يجسد رؤية الشركة في تطوير وجهة بحرية متكاملة ترتقي بتجربة السكان والزوار، وتدعم مكانة أبوظبي وجهة رائدة لأسلوب الحياة والسياحة والاستثمار.

 


 

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