«غرفة عجمان» تحصد جائزة الحكومة الذكية في مؤتمر وجوائز «GovMedia 2026» بسنغافورة



سنغافورة (الاتحاد)

حققت غرفة عجمان إنجازاً دولياً جديداً، بفوزها بجائزة مشروع الحكومة الإلكترونية «فئة الحكومة الذكية» ضمن مؤتمر وجوائز GovMedia 2026 في سنغافورة، تقديراً لجهودها المبتكرة في تطوير منظومة خدماتها وإدارتها وتخطيطها وفق أفضل الممارسات الحديثة.

تسلم الجائزة محمود أبو الشوراب عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، خلال فعاليات مؤتمر وجوائز GovMedia 2026، والذي يُعد منصة دولية لتكريم المبادرات الحكومية الرائدة والنماذج المتميّزة التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأكد محمود أبو الشوراب، أن فوز الغرفة بهذه الجائزة الدولية يعكس نجاح الجهود المبذولة في تطوير منظومة خدمة المتعاملين، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات، وتبني أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي، بما يرسّخ نهجاً ديناميكياً يقوم على فهم احتياجات المتعاملين، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة وجودة، ويعزز مكانة الغرفة الريادية على المستوى الدولي، ويدعم تنافسية وجاذبية إمارة عجمان الاقتصادية والاستثمارية.

وقدم ورقة عمل خلال جلسات مؤتمر وجوائز GovMedia 2026، بعنوان «مراحل وأدوات غرفة عجمان في إعادة تصميم الخدمات وتطويرها»، استعرض فيها منهجية الغرفة في تطوير الخدمات، وآليات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، والجهود المبذولة في الرصد والتحليل بهدف هندسة خدمات أكثر كفاءة وسرعة واستباقية.

وأضاف أن الغرفة تعتمد على عدة محاور رئيسية في مراحل تطوير خدماتها بشكل مستمر ومنها إشراك المتعاملين في تصميم وتحسين الخدمات باعتبارهم شريكاً أساسياً في عملية التطوير، وبناء الأنظمة بالاستناد إلى سلوك العملاء كأساس للتصميم واتخاذ القرارات، وتوظيف الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بكفاءة الخدمات وتعزيز استجابتها وفاعليتها.

وتحرص غرفة عجمان على تعزيز تحول وتطوير خدماتها عبر اعتماد منهجية لرصد وتحليل التحديات والحد من تكرار الشكاوى ومعالجتها بشكل استباقي، إلى جانب تطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية» والذي يعيد تصميم الخدمات بأسلوب رقمي مرن يخفف التعقيد ويرفع كفاءة الأداء ويعزّز استمرارية الخدمة.