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اقتصاد

«صندوق خليفة» يُطلق النسخة الثانية من برنامج «هندسة الأوامر» لأعضاء غرفة أبوظبي بالعين

«صندوق خليفة» يُطلق النسخة الثانية من برنامج «هندسة الأوامر»
10 يوليو 2026 17:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع، النسخة الثانية من برنامج «هندسة الأوامر»، والمخصص لأعضاء غرفة أبوظبي في العين، في إطار جهوده المتواصلة لتمكين رواد الأعمال بالمهارات المستقبلية وتعزيز جاهزيتهم للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير مشاريعهم.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مهاراتهم في تصميم الأوامر الفعالة، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في بناء أعمال مبتكرة باستخدام منهجية «Lean AI Canvas».
ويقدم البرنامج تجربة تدريبية عملية مكثفة تركز على تمكين رواد الأعمال من بناء أفكار شركات ناشئة، والتحقق من جدواها وإطلاقها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى أي خبرة برمجية، انطلاقاً من مبدأ «هندسة الأوامر هي البرمجة الجديدة»، حيث مكّن البرنامج المشاركين من بناء نموذج أولي للمشروع (Prototype)، وإعداد خطة أولية لدخول السوق |(Go- to- Market Kit)، بما يسهم في تسريع رحلة تطوير المشاريع وتحويل الأفكار إلى نماذج أعمال قابلة للتنفيذ.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود صندوق خليفة الرامية إلى تمكين رواد الأعمال بالمهارات المستقبلية، وتهيئتهم للاستفادة من التحولات الرقمية المتسارعة، بما يعزّز قدرتهم على بناء مشاريع تنافسية تواكب متطلبات الاقتصاد الجديد.
كما تجسّد هذه المبادرة أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية في دعم الحلول المبتكرة، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على التقنيات المتقدمة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال.

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