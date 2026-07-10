«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى حلب



دبي (الاتحاد)

أعلنت «فلاي دبي» استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا، بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات اعتباراً من 20 يوليو 2026، لتصبح حلب الوجهة الثانية لـ «فلاي دبي» في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي فلاي دبي: «نحن سعداء باستئناف رحلاتنا إلى مدينة حلب بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً، ويشكل إطلاق رحلاتنا اليومية إلى حلب محطة مهمة في استراتيجية توسع شبكتنا، فقد تمثلت رسالتنا الأساسية دائماً في دعم مكانة دبي كمركز عالمي للطيران، من خلال توفير رحلات جوية مباشرة إلى الأسواق غير المخدومة، ومن خلال تشغيل رحلات يومية إلى حلب، فإننا لا نلبي الطلب المتزايد على السفر المباشر فحسب، بل نسهم أيضاً في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والأسرية بين دولة الإمارات وسوريا».

ومن جهته قال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «منذ انطلاق رحلاتنا إلى دمشق في الصيف الماضي، رأينا طلباً قوياً على السفر بين سوريا والإمارات، ويأتي استئناف رحلاتنا المباشرة إلى حلب استكمالاً لهذا الزخم، بما يوفر خيارت سفر أوسع للمسافرين من الإمارات وعبر شبكتنا المتنامية تزامناً مع فترة الذروة الصيفية، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا قريباً».

ويتم تشغيل الرحلات المباشرة إلى حلب ضمن رحلات الرمز المشترك بين فلاي دبي وطيران الإمارات، بما يتيح للمسافرين الاستفادة من تجربة سفر أكثر سلاسة، تشمل الحجز على تذكرة واحدة، وإنجاز إجراءات السفر وربط الأمتعة إلى الوجهة النهائية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى شبكة وجهات واسعة ومتكاملة للناقلتين.