جيف زوكر الرئيس التنفيذي لـ «RedBird IMI»: أبوظبي وجهة مؤثرة في قطاع الإعلام العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «IMI»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، استكمال الاندماج بين «بنجي إنترتينمينت - Banijay Entertainment» و«أوول ثري ميديا - All3Media»، في خطوة استراتيجية تؤسس واحدة من أكبر الشركات المستقلة للإنتاج في العالم، ما يعزز مكانة أبوظبي في قطاع الإعلام العالمي.

وتجمع الشركة الجديدة الناتجة عن هذا الاندماج تحت مظلة واحدة نخبة من أبرز الأعمال الإنتاجية العالمية، من بينها «The Traitors»، و«Peaky Blinder»، و«Big Brother»، و«MasterChef»، و«Survivor».

وتعد الشركة الجديدة واحدة من أكبر الشركات المستقلة للإنتاج في العالم، وتوزع محتواها في نحو 250 إقليماً حول العالم، وتنتج ما يقارب 19 ألف ساعة سنوياً، إلى جانب مكتبة تضم 265 ألف ساعة من المحتوى.

وستعزز الشركة المشتركة الجديدة حضورها في مجالات البث والمنصات الرقمية والفعاليات والتجارب الحية والرياضة.

وتمثِّل هذه الصفقة محطة جديدة في مسيرة «RedBird IMI»، الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية بين «IMI» و«RedBird Capital Partners»، والتي تستثمر في كبرى شركات الإعلام والترفيه والرياضة والأعمال الرقمية حول العالم.

وتجمع «IMI»، بين استراتيجية استثمارية عالمية وإدارة مجموعة من أبرز العلامات الإعلامية، ومن خلال «RedBird IMI»، تستثمر المجموعة في الملكية الفكرية العالمية وشركات المحتوى المتميز والمنصات القائمة على تفاعل الجمهور، إلى جانب امتلاكها وإدارتها لأصول إعلامية تشمل «ذا ناشونال» و«سكاي نيوز عربية» و«CNN الاقتصادية» و«العين الإخبارية».

وتعد صفقة «Banijay Entertainment» و«All3Media» أحدث تجسيد لهذه الاستراتيجية، وتعكس رؤية «IMI» طويلة الأمد للاستثمار من أبوظبي في الملكية الفكرية العالمية وشركات المحتوى الرائدة والمنصات التي تبني علاقات مستدامة مع جمهورها.

جيف زوكر

المعرفة والابتكار

وقال جيف زوكر، الرئيس التنفيذي لـ «RedBird IMI» إن دولة الإمارات تؤكد مكانة الإعلام والصناعات الإبداعية ضمن أولوياتها الاستراتيجية المتنامية، في إطار توجهها نحو تنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار.

وأكد أن أبوظبي أثبتت على الدوام قدرتها على استشراف القطاعات ذات الإمكانات طويلة الأمد والاستثمار في تطويرها، وشهدنا ذلك في قطاعي الطاقة والطيران، ونراه اليوم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ونعتقد أن الإعلام والترفيه والرياضة والملكية الفكرية تمثل امتداداً طبيعياً لهذا التوجه الاستراتيجي.

وقال إن أبوظبي تجمع بين طموح طويل الأمد، ورؤية عالمية، وقدرة على الاستثمار على نطاق واسع، وهي عناصر نادراً ما تجتمع بهذا القدر من الفاعلية، والهدف هو بناء منصات عالمية ترتكز على المحتوى والملكية الفكرية، وتربط بين المبدعين والشركات والجماهير عبر مختلف الأسواق.

وأضاف زوكر: «نطمح إلى رؤية مزيد من النجاحات العالمية، ومحفظة أقوى من الملكية الفكرية المتميزة، وشراكات أعمق مع المنصات وشبكات البث، إلى جانب فرص أوسع تتيح للجمهور التفاعل مع محتوانا عبر البث والتلفزيون والمنصات الرقمية والتجارب الحية».

مستثمر استراتيجي

وحول تحول أبوظبي إلى مستثمر استراتيجي ولاعب رئيس في القطاع، قال زوكر: «تعزز أبوظبي حضورها تدريجياً كوجهة مؤثرة في قطاع الإعلام العالمي، مستفيدة من مجتمع يتمتع بمستويات عالية من الاتصال الرقمي، ومن تنامي الطلب على الترفيه المتميز والرياضة والأخبار الموثوقة، وتجعل هذه المقومات منها وجهة أكثر أهمية للمبدعين والموزعين والمستثمرين على حد سواء».

وأضاف: «من خلال مؤسسات مثل (IMI)، و(RedBird IMI)، تؤدي المنطقة دوراً أكثر فاعلية في امتلاك وتنمية وبناء شراكات مع شركات الإعلام والترفيه العالمية، وتعد صفقة (Banijay Entertainment) و(All3Media) مثالاً واضحاً على هذا التطور. إن صفقة اندماج (Banijay Entertainment)، و(All3Media) صفقة عالمية تمنح (RedBird IMI) شركة عالمية تتمتع بالحجم والقدرات اللازمة لتعزيز حضورها كلاعب رئيس في مختلف الأسواق، فهي تجمع بين اثنتين من أبرز شركات الإنتاج عالمياً، بما تمتلكانه من مواهب إبداعية راسخة، وانتشار دولي واسع، ومحفظة استثنائية من حقوق الملكية الفكرية».

وأكد زوكر أن «RedBird IMI» تبني منصة عالمية تتمحور حول المحتوى المتميز والرياضة والأخبار والتجارب الحية، وفي جميع استثماراتها، يبقى التركيز واضحاً على دعم شركات تمتلك ملكية فكرية استثنائية وعلامات تجارية موثوقة وقواعد جماهيرية وفية.

صفقة عالمية

وقال جيف زوكر، الرئيس التنفيذي لـ «RedBird IMI» إن صفقة اندماج «Banijay Entertainment»، و«All3Media» صفقة عالمية تمنح «RedBird IMI» شركة عالمية تتمتع بالحجم والقدرات اللازمة لتعزيز حضورها لاعباً رئيساً في مختلف الأسواق، فهي تجمع بين اثنتين من أبرز شركات الإنتاج عالمياً، بما تمتلكانه من مواهب إبداعية راسخة، وانتشار دولي واسع، ومحفظة استثنائية من حقوق الملكية الفكرية.

وأكد زوكر أن «RedBird IMI» تبني منصة عالمية تتمحور حول المحتوى المتميز والرياضة والأخبار والتجارب الحية، وفي جميع استثماراتها، يبقى التركيز واضحاً على دعم شركات تمتلك ملكية فكرية استثنائية وعلامات تجارية موثوقة وقواعد جماهيرية وفية.

أبرز الأصول

وحول أبرز الأصول والشركات التي تضمها محفظة Redbird IMI، قال زوكر: «في صميم هذه المحفظة يأتي اندماج «All3Media»، و«Banijay Entertainment» والذي يجمع مجموعة واسعة من أبرز الأعمال والامتيازات العالمية والملكية الفكرية الإبداعية، بما في ذلك «The Traitors»، و«Survivor»، و«Peaky Blinders»، و«Big Brother»، و«MasterChef»، و«Legends».

وأضاف: لا تقتصر قوة المحفظة على حجمها أو تنوعها، بل تمتد إلى أثرها الثقافي المتنامي، فقد أصبح «Hamnet» أول إنتاج ضمن شركات «RedBird IMI» يفوز بجائزة الأوسكار، في محطة تعكس جودة الأعمال التي تضمها المحفظة وقدرتها على تحقيق حضور عالمي».

وأضاف أنه في مجال المحتوى الدرامي، تحتل «Media Res» مكانة رائدة من خلال أعمال حصدت إشادة عالمية، مثل «The Morning Show»، و«Pachinko»، كما تطورت «Front Office Sports» من منصة رقمية إلى شركة إعلامية متعددة المنصات، وستطلق برنامج «Front Office Sports Tonight»، وهو برنامج تلفزيوني يبث على نطاق وطني في الولايات المتحدة.

نهج استراتيجي

وقال: تتبنى IMI نهجاً طويل الأمد فالكثير من الاستثمارات في هذا القطاع تقوم على الاستحواذ على الأصول وتحقيق عائد منها خلال فترة قصيرة قبل التخارج. أما IMI، فتنظر إلى الإعلام والترفيه والرياضة والملكية الفكرية بوصفها قطاعات استراتيجية تستحق رأسمالاً صبوراً واستثماراً مستداماً.

ويمنح هذا النهج فرق الإدارة القدرة على التفكير بما يتجاوز النتائج قصيرة الأجل، وبناء شركات قادرة على الاستمرار لعقود، وقد كان هذا التوافق في الرؤية طويلة الأمد من أبرز عناصر قوة الشراكة.

ميزة تنافسية

وأوضح أن الميزة التنافسية للشركة الجديدة تتجسد في الجمع بين المواهب الإبداعية، والملكية الفكرية المتميزة، والانتشار الدولي، والاستقلالية، وتتمتع الشركة بعلاقات واسعة عبر مختلف أنحاء القطاع، وحضور عالمي قوي، وإحدى أكبر مكتبات المحتوى في السوق، إلى جانب عدد من أكثر علامات الإنتاج والصيغ التلفزيونية شهرة في العالم، ومن الصعب تكرار هذا المزيج، وهو ما يضع الشركة في موقع قوي للنجاح عبر منصات وأسواق متعددة.

تحول ملموس

وبالنسبة لتأثير الذكاء الاصطناعي في القطاع واستثمارات الشركة، قال زوكر: «يحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً ملموساً في طريقة عمل شركات الإعلام، من خلال رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين مواءمة المحتوى مع الأسواق المحلية، وتعزيز فهم سلوك الجمهور، ويساعد الشركات على توزيع المحتوى بصورة أكثر دقة وفاعلية عبر الأسواق والمنصات».

وأضاف: «عبر محفظتنا، نستكشف تطبيقات عملية تساعد الفرق الإبداعية على العمل بوتيرة أسرع، والاستفادة بصورة أفضل من البيانات، مع الحفاظ على دور الإنسان والسرد الإبداعي في صميم العملية».