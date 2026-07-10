«جمارك دبي» ترفع جاهزيتها للموسم الصيفي

دبي (الاتحاد)

رفعت جمارك دبي جاهزيتها التشغيلية استعداداً لذروة موسم السفر الصيفي، تزامنا مع التوقعات بمرور نحو 3 ملايين مسافر عبر مطارات دبي خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، ونجحت في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوي بصالات الوصول إلى 7 ثوانٍ فقط للمرور عبر أجهزة الفحص.

وجاءت هذه الاستعدادات من خلال خطة تشغيلية متكاملة، وعقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي، بهدف مراجعة الخطط، ورفع مستوى الجاهزية، وضمان انسيابية حركة المسافرين خلال موسم الذروة، فضلاً عن تقديم تجربة سفر سريعة وآمنة.

وتدعم هذه الجهود مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزز تنافسية دبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للسياحة والأعمال والمدينة الأكثر زيارة في العالم، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتدير جمارك دبي منظومة متطورة لضمان استمرارية كفاءة العمليات في أوقات الذروة ومواكبة النمو المتواصل في أعداد الزوار، تشمل 19 جهازاً متطوراً لفحص الأمتعة، و77 جهازاً للكشف والتفتيش موزعة على مختلف صالات ومنافذ مطارات دبي.