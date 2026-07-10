6.8 مليار درهم مكاسب «أبوظبي للأوراق المالية» خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

اختتم سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي، محققاً أداءً ايجابياً ليعكس بدء عودة عمليات الشراء الانتقائية من قبل المستثمرين سواء المؤسسات أو الأفراد خاصة لأسهم الطاقة والاتصالات والبنوك.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية خلال أخر جلسة تداول من الأسبوع نحو 11.3 مليار درهم، لتبلغ المكاسب الإجمالية عن تداولات الأسبوع نحو 6.78 مليار درهم.

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 77.61 مليون درهم، بعد استحواذهم على 41.3% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 34.6% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 2.516 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 2.439 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 13.17 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 111.97 مليون درهم، وبذلك تكون محصلة تعاملات الأجانب من مختلف الجنسيات 176.42 مليون درهم كمحصلة (شراء).

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي، حيث بلغت حصتهم 53.6% من قيمة التداولات ونسبة 56.5% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.13 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.3 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 176.42 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات 159.51 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 5.034 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 4.875 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيعاً) بقيمة 159.51 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 972.28 مليون درهم وباعوا أسهماً بقيمة 1.131 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنحو 39 نقطة وبنسبة 0.4% عند مستوى 9936.08 نقطة مقارنة مع 9897 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وبلغ أعلى مستوى للمؤشر عند 9946.84 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى مسجل خلال الأسبوع 9812.13 نقطة. وارتفعت أسهم 37 شركة مدرجة بالسوق خلال الأسبوع الماضي مقابل تراجع أسهم 58 شركة وثبات اسهم 38 شركة.

وشهد السوق إبرام 116 ألفاً و233 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.374 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6 مليارات درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 6.78 مليار درهم خلال 5 أيام تداول لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.908 تريليون درهم.