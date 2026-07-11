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اقتصاد

العلامة التجارية "سيارا" تختار رأس الخيمة مركزاً لعملياتها التصنيعية في المنطقة

العلامة التجارية "سيارا" تختار رأس الخيمة مركزاً لعملياتها التصنيعية في المنطقة
11 يوليو 2026 15:22

اختارت "سيارا" إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة JBS S.A.، إحدى أكبر شركات الأغذية في العالم، والتي تمتلك عمليات في أكثر من 20 دولة إمارة رأس الخيمة لتكون مركزاً لعملياتها التصنيعية في المنطقة، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها الاستثمارية الداعمة، بما يعزز وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

توفر الشركة التي يعمل لديها أكثر من 270 ألف موظف مجموعة واسعة من منتجات الدواجن واللحوم والأغذية الجاهزة، وتُسوَّق منتجاتها في أكثر من 150 دولة حول العالم.

يبلغ إنتاج مصنع سيارا في رأس الخيمة نحو 20 ألف طن سنوياً، مع خطط للتوسع في الطاقة الإنتاجية واستهداف أسواق جديدة في شمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

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يعتمد المصنع على أحدث تقنيات التصنيع والأتمتة وأنظمة التحكم الصناعية، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء وهو حاصل على شهادات دولية من بينها ISO 22000 وHACCPوBRC بما يعكس التزام الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتواصل "سيارا" الاستثمار في تطوير منتجاتها وتوسيع شبكة توزيعها، مع التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز كفاءة العمليات، بما يدعم خططها للنمو الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أكدت الشركة نجاحها في الحفاظ على استمرارية الإمدادات خلال التطورات الأخيرة عبر تنويع مصادر التوريد، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من البنية اللوجستية المتقدمة التي توفرها دولة الإمارات، بما يضمن تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بكفاءة.
 

المصدر: وام
رأس الخيمة
العلامات التجارية
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