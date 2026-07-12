خلال أول 5 أشهر من 2026 بنمو 0.9 %.. 56.3مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وأميركا

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

سجل حجم التبادل التجاري السلعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية نمواً بنسبة 0.9 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 56.3 مليار درهم (15.34 مليار دولار)، مقارنة بنحو 55.8 مليار درهم (15.20 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت أحدث البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي أن هذا النمو جاء مدعوماً بارتفاع الصادرات الأميركية إلى السوق الإماراتية بنسبة 5.2%، لتصل إلى 45.93 مليار درهم (12.52 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مقابل 43.64 مليار درهم (11.89 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فائض الميزان

في المقابل، بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة الأميركية نحو 10.37 مليار درهم (2.82 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 12.16 مليار درهم (3.31 مليار دولار) للفترة المقابلة من العام الماضي.

وأسهم نمو الصادرات الأميركية بالتوازي مع انخفاض الواردات في اتساع فائض الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة بنسبة 12.9% ليبلغ 35.57 مليار درهم (9.69 مليار دولار) بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ 31.48 مليار درهم (8.58 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من 2025.

الحركة الشهرية

استهل العام أداءه بارتفاع إجمالي حجم التجارة البينية بنسبة 16.9% ليصل إلى 13.03 مليار درهم (3.55 مليار دولار) وبلغت الصادرات الأميركية إلى الإمارات 10.41 مليار درهم (2.84 مليار دولار) بنمو 19.24%، بينما بلغت الواردات الأميركية 2.61 مليار درهم (712.3 مليون دولار) بنمو 8.8%.

وحقق التبادل التجاري قفزة استثنائية خلال شهر فبراير بنسبة 82% ليصل إلى 16.27 مليار درهم (4.4 مليار دولار) بعد أن سجلت الصادرات الأميركية ارتفاعاً بنسبة 92%، لتسجل 13.93 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، فيما ارتفعت كذلك الواردات من الإمارات بنسبة 41.9% لتصل إلى 2.33 مليار درهم (635.3 مليون دولار).

صادرات أميركية

بلغ حجم التبادل التجاري خلال شهر مارس 10.97 مليار درهم (2.99 مليار دولار) شمل صادرات أميركية بقيمة 8.07 مليار درهم (2.20 مليار دولار)، فيما بلغت الواردات من الإمارات 2.90 مليار درهم (789.8 مليون دولار).

وفي شهر أبريل 2026 بلغ حجم التجارة البينية 9.15 مليار درهم (2.49 مليار دولار)، حيث بلغت الصادرات الأميركية 7.70 مليار درهم (2.10 مليار دولار)، وبلغت الواردات من الإمارات 1.44 مليار درهم (393.2 مليون دولار).



التجارة البيئية



بلغ إجمالي التبادل التجاري، خلال شهر مايو 6.89 مليار درهم (1.88 مليار دولار)، حيث بلغت الصادرات الأميركية 5.81 مليار درهم (1.58 مليار دولار)، وبلغت الواردات من الإمارات 1.08 مليار درهم (294 مليون دولار).

يذكر أن حجم تجارة السلع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة خلال 2025 ارتفع إلى 143.28 مليار درهم (39.02 مليار دولار)، بنمو بنسبة 13.33%، مقارنة بنحو 126 مليار درهم (34.43 مليار دولار) في 2024.

وبلغت صادرات دولة الإمارات إلى أميركا خلال العام الماضي 27.93 مليار درهم، بنمو 2%، مقارنة بـ 27.21 مليار درهم خلال 2024، بينما سجلت واردات الإمارات من الولايات المتحدة نحو 115.35 مليار درهم، بنمو 16.22%، مقارنة بـ 99.25 مليار درهم خلال 2024.

وبلغ فائض الميزان التجاري بين البلدين في 2025 نحو 87.39 مليار درهم لمصلحة الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بفائض قدره 72.01 مليار درهم خلال 2024.



