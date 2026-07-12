«جائزة الشيخ خليفة» تحتفي برواد الطاقة والصناعة والصحة والذكاء الاصطناعي

رشا طبيلة (أبوظبي)

تميزت الشركات الـ 7 الفائزة في جائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الثانية والعشرين، بالنجاح في ابتكار منتجات وخدمات تُسهم في تقديم حلول ذكية ومبتكرة في مجالات الطاقة المستدامة والبيئة والصناعة والقطاع الصحي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تماشياً مع توجه الإمارات للاستثمار في الاقتصاد الجديد وتبني أحدث التقنيات وتعزيز التنافسية.

واستعرض فائزون في الجائزة لـ «الاتحاد» ما يقدمونه عبر شركاتهم من حلول وخدمات ومنتجات مميزة تخدم المجتمعات في مختلف القطاعات الحيوية، وفي الوقت نفسه تنطلق من أبوظبي للعالمية.

القطاع الصحي

وقال الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمستشفى التأهيل التخصصي ومركز هيلث شيلد الطبي: «يمثل الفوز بالجائزة محطةً وطنية نفخر بها جميعاً، لأنها تعكس سنواتٍ من العمل المؤسسي المبني على الجودة والابتكار والحوكمة، ووضع المريض في صميم كل قرار».

وأضاف القاسمي «لا تُعد هذه الجائزة نهاية الرحلة، بل بداية مرحلة جديدة لمواصلة تطوير خدمات التأهيل المتخصصة، والاستثمار في الابتكار والتحول الرقمي والبحث العلمي، بما يدعم رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في بناء واحدة من أكثر المنظومات الصحية تطوراً على مستوى العالم».

وفاز «مستشفى التأهيل التخصصي» عن دوره في تقديم خدمات تأهيلية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية.

الذكاء الاصطناعي

قال عبدالله أبو عبيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «في آي إيه آي للتكنولوجيا»: يمثل الفوز بالجائزة محطة مفصلية في مسيرة الشركة ويأتي تأكيداً على أن ما نبنيه في دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات العميقة، والذكاء الصحي الوقائي، قادر على المنافسة والوصول إلى مستويات عالمية».

وأضاف «عزز هذا الفوز التزامنا برفع معايير الأداء والجودة والحوكمة والابتكار داخل المؤسسة، ومنحنا دافعاً أكبر لتوسيع طموحاتنا وتطوير حلول إماراتية متقدمة في مجالات الذكاء الصحي، والأجهزة القابلة للارتداء، والمرايا الصحية الذكية، والبنية التحتية للرعاية الوقائية».

التغذية الصحية

وأكد ناصر المصعبي، مالك ومؤسس سلسلة مطاعم لوكالوريز، أن الجائزة تمثل تقديراً لمسيرة امتدت لسنوات من العمل الجاد والالتزام بأعلى معايير الجودة والابتكار، كما تعكس ثقة المؤسسات الوطنية في الشركات الإماراتية التي تسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة.

وأضاف «لا يُعد هذا الإنجاز محطة وصول، بل دافعاً لمواصلة تطوير حلول مبتكرة في مجال التغذية الصحية، وتسريع خططنا للتوسع داخل دولة الإمارات وخارجها، لا سيما وأننا نمثل نموذجاً متميزاً للفرانشايز».

وأكد المصعبي أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تلعب دوراً محورياً في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتحفيز الشركات على تبني أفضل الممارسات في الجودة والابتكار والاستدامة، بما يسهم في رفع تنافسية القطاع الخاص وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار.

استدامة بيئية

وقال الدكتور هيثم الرياحي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيركا بيوتيك، إن الجائزة تعد لحظة فخر وتقدير لمسيرة بنيناها بالعمل الدؤوب لتحويل المخلفات الغذائية إلى موارد صناعية ذات قيمة حقيقية في دولة الإمارات.

وأشار الرياحي إلى أن الجائزة تُساهم بدور محوري في ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والتحسين المستمر داخل مجتمع الأعمال، وهو نهج نحرص على تبنيه في كل مرحلة من مراحل نمو شركتنا.

وفازت «سيركا بايوتك ليمتد» بالجائزة نتيجة لإسهاماتها في تطوير حلول مبتكرة للاقتصاد الدائري عبر تحويل النفايات الغذائية العضوية إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

كفاءة الطاقة

قال رامان مارواها المدير العام لـ« كانو للطاقة»: إن الفوز بالجائزة لحظة نعتز بها لأنها لا تأتي من فراغ، بل هي ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والثقة التي بناها فريقنا مع عملائنا وشركائنا على مر الوقت.

وأضاف أن هذا الإنجاز يمنحنا دفعة حقيقية لنمضي قدماً بثقة أكبر، ويحفزنا على مواصلة الاستثمار في كفاءات فريقنا وفي حلول أكثر ابتكاراً، ونحن نتطلع إلى توسيع أثرنا في أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن، الجائزة تقدم أكثر من مجرد تكريم سنوي، فهي ترسّخ في مجتمع الأعمال الإماراتي قناعة بأن الجودة والابتكار والتحسين المستمر ليست شعارات، بل ممارسات يومية تصنع الفرق على المدى الطويل.

وفازت «كانو للطاقة» عن إسهامها في دعم قطاعات الطاقة والصناعة من خلال توفير حلول هندسية متكاملة وخدمات متقدمة لقطاعات النفط والغاز والكهرباء، بما يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة منظومة الطاقة في دولة الإمارات والمنطقة.

وفاز أيضاً بالجائزة شركة «جلف للسحب لصناعة قطع السيارات والقطع الصناعية» عن دورها في تصنيع مكونات الألمنيوم عالية الدقة لقطاع السيارات وتصديرها إلى الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً للصناعات المتقدمة ويدعم نمو القطاع الصناعي التنافسي على المستوى الدولي.

نشر ثقافة التميز المؤسسي

قال سمير مسعود، مدير أول إدارة سلسلة الإمداد في شركة النخيل الصحية لصناعة الورق، التابعة لمجموعة فاين الصحية القابضة: «للجائزة دور محوري في نشر ثقافة الجودة والابتكار والتميز المؤسسي في دولة الإمارات، وتحفّز المؤسسات على تبني أفضل الممارسات العالمية».

وفازت «النخيل لتصنيع الورق الصحي» عن دورها في تصنيع وتصدير منتجات النظافة الورقية عالية الجودة إلى الأسواق العالمية، بما يعكس القدرات الصناعية المتقدمة لإمارة أبوظبي ويعزز حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية.



