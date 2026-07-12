«سمارت وات» الإماراتية و«بي إس إي إس» الهندية توقعان اتفاقية استراتيجية

نيودلهي (وام)

وقّعت شركة «سمارت وات» للاستشارات وخدمات الطاقة المتكاملة ومقرها أبوظبي، وشركة «بي إس إي إس - BSES Rajdhani Power» إحدى كبرى شركات توزيع الكهرباء في الهند، بحضور الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند، اتفاقية استراتيجية ضمن مبادرة «مرونة»، وذلك خلال مراسم استضافتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نيودلهي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من حلول إماراتية مبتكرة وتوظيفها لتطوير قطاع الطاقة الهندي، حيث تجمع شركة «سمارت وات» الإماراتية من خلال مبادرة «مرونة» بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات «BESS»، ومصادر الطاقة الموزعة «DERs»، لمساعدة شركات الكهرباء على بناء شبكات كهرباء أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.

وأنجزت «سمارت وات» و«BSES» التقييمات الفنية، وحددتا المحطات الفرعية ذات الأولوية واختناقات الشبكة، وبدأتا الانتقال نحو تطوير خطط التنفيذ لتفعيل مرونة جانب الطلب عبر شبكة دلهي.

وتسعى هذه المبادرة إلى إرساء نموذج تشغيلي قابل للتوسع بما يعزز كفاءة الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة.

نقل الابتكار الإماراتي

قال الدكتور سامح الخطيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سمارت وات»، إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في نقل الابتكار الإماراتي إلى السوق الهندية، مؤكداً أن مبادرة «مرونة» طُورت في دولة الإمارات لمعالجة أحد أبرز تحديات الاقتصادات سريعة النمو، والمتمثل في تعزيز مرونة واستدامة شبكات الكهرباء دون التأثير على موثوقيتها.

وأعرب عن تطلع الشركة إلى بناء نموذج قابل للتوسع يدعم نشر حلول مرونة الشبكات في أنحاء الهند مستقبلاً. وأضاف: «إن شراكتنا مع «BSES» تتيح تقديم هذا الابتكار إلى واحدة من أكثر شبكات التوزيع تطوراً في العالم، حيث طُوّرت هذه التكنولوجيا في أبوظبي لخدمة المستهلكين في دلهي، وطموحنا من خلال مبادرة «مرونة» لا يقتصر على دعم شبكة واحدة فحسب، بل يمتد إلى بناء إطار عمل قابل للتوسع يمكنه تسريع مرونة الشبكات في جميع أنحاء الهند وخارجها».

من جانبه، أكد أبهيشيك رانجان، الرئيس التنفيذي لشركة «BSES Rajdhani Power»، أن هذا التعاون سيساعد الشركة على تلبية الطلب المتزايد مع المضي قدماً في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.