الأحد 12 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«سمارت وات» الإماراتية و«بي إس إي إس» الهندية توقعان اتفاقية استراتيجية

«سمارت وات» الإماراتية و«بي إس إي إس» الهندية توقعان اتفاقية استراتيجية
12 يوليو 2026 12:33

نيودلهي (وام)
وقّعت شركة «سمارت وات» للاستشارات وخدمات الطاقة المتكاملة ومقرها أبوظبي، وشركة «بي إس إي إس - BSES Rajdhani Power» إحدى كبرى شركات توزيع الكهرباء في الهند، بحضور الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند، اتفاقية استراتيجية ضمن مبادرة «مرونة»، وذلك خلال مراسم استضافتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نيودلهي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من حلول إماراتية مبتكرة وتوظيفها لتطوير قطاع الطاقة الهندي، حيث تجمع شركة «سمارت وات» الإماراتية من خلال مبادرة «مرونة» بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات «BESS»، ومصادر الطاقة الموزعة «DERs»، لمساعدة شركات الكهرباء على بناء شبكات كهرباء أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.
وأنجزت «سمارت وات» و«BSES» التقييمات الفنية، وحددتا المحطات الفرعية ذات الأولوية واختناقات الشبكة، وبدأتا الانتقال نحو تطوير خطط التنفيذ لتفعيل مرونة جانب الطلب عبر شبكة دلهي.

وتسعى هذه المبادرة إلى إرساء نموذج تشغيلي قابل للتوسع بما يعزز كفاءة الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة.

أخبار ذات صلة
هيئة "الطوارئ والأزمات" تؤكد استقرار الأوضاع في الدولة
خلال أول 5 أشهر من 2026 بنمو 0.9 %.. 56.3مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وأميركا

نقل الابتكار الإماراتي

قال الدكتور سامح الخطيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سمارت وات»، إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في نقل الابتكار الإماراتي إلى السوق الهندية، مؤكداً أن مبادرة «مرونة» طُورت في دولة الإمارات لمعالجة أحد أبرز تحديات الاقتصادات سريعة النمو، والمتمثل في تعزيز مرونة واستدامة شبكات الكهرباء دون التأثير على موثوقيتها.
وأعرب عن تطلع الشركة إلى بناء نموذج قابل للتوسع يدعم نشر حلول مرونة الشبكات في أنحاء الهند مستقبلاً. وأضاف: «إن شراكتنا مع «BSES» تتيح تقديم هذا الابتكار إلى واحدة من أكثر شبكات التوزيع تطوراً في العالم، حيث طُوّرت هذه التكنولوجيا في أبوظبي لخدمة المستهلكين في دلهي، وطموحنا من خلال مبادرة «مرونة» لا يقتصر على دعم شبكة واحدة فحسب، بل يمتد إلى بناء إطار عمل قابل للتوسع يمكنه تسريع مرونة الشبكات في جميع أنحاء الهند وخارجها».
من جانبه، أكد أبهيشيك رانجان، الرئيس التنفيذي لشركة «BSES Rajdhani Power»، أن هذا التعاون سيساعد الشركة على تلبية الطلب المتزايد مع المضي قدماً في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.

أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
واشنطن تسعى لتعهد إيراني بضمان حرية الملاحة في هرمز
الأخبار العالمية
واشنطن تسعى لتعهد إيراني بضمان حرية الملاحة في هرمز
اليوم 14:06
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية النبطية الفوقا الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفد أميركي في لبنان لبحث انسحاب إسرائيل من منطقة «تجريبية»
اليوم 14:02
«مربع ذهب المونديال».. 7 كؤوس في الميدان!
الرياضة
«مربع ذهب المونديال».. 7 كؤوس في الميدان!
اليوم 13:56
ورشة «الاستديو الإبداعي» تنمِّي مهارات الطلبة بدبا الفجيرة
الترفيه
ورشة «الاستديو الإبداعي» تنمِّي مهارات الطلبة بدبا الفجيرة
اليوم 13:35
«اجتماع الأبطال» ثالث مرة على طاولة نصف نهائي المونديال!
الرياضة
«اجتماع الأبطال» ثالث مرة على طاولة نصف نهائي المونديال!
اليوم 13:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©