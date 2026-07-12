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«جوجل» تطلق إصداراً من «جيميني سبارك» لأجهزة «ماك»

«جوجل» تطلق إصداراً من «جيميني سبارك» لأجهزة «ماك»
12 يوليو 2026 20:29


 أطلقت شركة التكنولوجيا الأميركية «جوجل»، إصداراً من وكيل الذكاء الاصطناعي «جيميني سبارك» للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «ماك أو إس».

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وقالت «جوجل» إنها أضافت وكيل الذكاء «سبارك» إلى تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي «جيميني» لأجهزة الكمبيوتر المكتبي إلى جانب إضافة العديد من التحديثات والخصائص الجديدة إليه، بما في ذلك القدرة على توفير أحدث المعلومات الفورية عن الموضوعات التي تهمُّ المستخدم، إلى جانب ربطه بالمزيد من التطبيقات مثل «جوجل تاسكس» و«جوجل كيب».
وتستهدف «جوجل» من إطلاق إصدار نظام التشغيل «ماك أو.إس» من وكيل الذكاء الاصطناعي «جيميني سبارك»، تعزيز منافسة وكيلها لبرامج الذكاء الاصطناعي المكتبية مثل «كلاود ديسك توب» و«كوبايلوت من مايكروسوفت» و«أوبن كلو» وغيرها، حيث سيتمكن من التعامل مع الملفات على الكمبيوتر، ولاحقاً، من تنفيذ المهام عن بُعد.
ورغم عدم توفره عند الإطلاق، أشارت «جوجل» إلى أن المستخدمين سيتمكنون «قريباً» من إسناد مهام متعددة الخطوات إلى «سبارك» على هواتفهم، مثل استدعاء برنامج الذكاء الاصطناعي المكتبي لاستخراج معلومات من ملف على أجهزة «ماك» الخاص بهم.
ويمكن استخدام «سبارك» لفرز الملفات وتنظيمها، أو استخدام الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر كمصدر لإنشاء مستند أو جدول بيانات «جوجل وورك سبيس» جديد.
وأشارت «جوجل» إلى قدرة «سبارك» على تحويل الفواتير الموجودة على جهاز الكمبيوتر إلى قوائم مالية للميزانية.
ويتوفر «جيميني سبارك» كإصدار تجريبي لنظام التشغيل «ماك أو إس» لمشتركي «جوجل أيه.آي ألترا» في الولايات المتحدة في الوقت الحالي فقط.

 

المصدر: وام
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